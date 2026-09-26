آثار دیجیتال سومین کنگره شهدای استان بوشهر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهراب کیانی جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بسته آثار دیجیتال کنگره سرداران، امیران و دوهزار شهید استان بوشهر با بیش از ۱۴۰ اثر فرهنگی و رسانهای به همت مرکز فضای مجازی سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر تهیه و رونمایی شد.
مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: بسته آثار دیجیتال کنگره سرداران، امیران و دوهزار شهید استان بوشهر، مجموعهای از تولیدات رسانهای را در قالبی یکپارچه پیش روی مخاطبان قرار میدهد؛ مجموعهای که چهار محور تاریخ مقاومت استان، دفاع مقدس، مدافعان حرم و وطن و اجتماعات مردمی را در بر میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت ثبت و بازنمایی رویدادهای مقاومت در قالبهای رسانهای گفت: هدف از گردآوری این آثار، ارائه مجموعهای منسجم از تولیدات مرتبط با تاریخ مقاومت و ایثار در استان بوشهر است؛ آثاری که بتوانند این روایتها را در قالبهای دیجیتال و قابلدسترس برای مخاطبان عرضه کنند.
تنوع آثار تولیدی
مهدی حیدری، مسئول مرکز فضای مجازی سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر نیز گفت: این بسته در چهار بخش «تولیدات تاریخ مقاومت استان بوشهر»، «تولیدات دفاع مقدس»، «تولیدات مدافعان حرم و مدافعان وطن» و «تولیدات میدان اجتماعات مردمی» تنظیم شده است.
مسئول متنا مرکز فضای مجازی و مدیر تولید بسته نیز با اشاره به تنوع قالبهای بهکاررفته گفت: در این مجموعه بیش از ۱۴۰ اثر گردآوری شده است.
یاسر باغداری منفرد اظهار داشت: بخشی از آثار در قالب پوستر ارائه میشوند و بخشی دیگر با استفاده از موشنگرافیک و کمیکموشن، روایت را در قالبهای تصویری و متحرک دنبال میکنند. این تنوع کمک میکند موضوعات مجموعه با بیانهای رسانهای متفاوت عرضه شوند.
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