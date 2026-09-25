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۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

نخست وزیر قطر: پیشرفت‌هایی در مذاکرات تهران و واشنگتن حاصل شد 

نخست وزیر قطر: پیشرفت‌هایی در مذاکرات تهران و واشنگتن حاصل شد 

نخست وزیر قطر مدعی شد که دیروز مذاکرات غیرمستقیمی میان تهران و واشنگتن برگزار شد که پیشرفت‌هایی در آن به دست آمد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در گفتگو با شبکه آمریکایی سی‌ان ان مدعی شد که وضعیت تنگه هرمز پذیرفتنی نیست و باید به سوءاستفاده از گذرگاه‌های آبی پایان داد.

وی بدون اشاره به همکاری کشور خود و سایر کشورهای عربی منطقه با عملیات نظامی و اقدامات متجاوزانه آمریکا علیه ایران در میزبانی از پایگاه‌های آمریکایی گفت که تنها ایران به‌ دلیل بحران تنگه هرمز تحت فشار نیست؛ بلکه تمام جهان با این فشار روبه‌روست.

نخست وزیر قطر مدعی شد که استفاده از گذرگاه‌های آبی برای فشار آوردن به کشورها و تحمیل واقعیتِ از پیش‌ تعیین‌ شده، پذیرفتنی نیست.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ادامه داد که دیروز مذاکرات غیرمستقیمی میان تهران و واشنگتن برگزار شد و در آن پیشرفت‌هایی حاصل شد.

وی گفت که از هر دو طرف آمریکایی و ایرانی تمایل به پیشرفت در مذاکرات را احساس کرده است.

کد مطلب 6958358

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