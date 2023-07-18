شهرستان گناوه آماده اقامه عزای سالار شهیدان (ع) است

حجت الاسلام علی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماه محرم ماه بصیرت حسینی، حماسه و ایثار و ماهی که دلدادگان و عاشقان سیدالشهدا (ع) برای حقانیت اسلام و پایبندی به اعتقادات و به تأسی از آیه مودت، جان مبارک خود را در طبق اخلاص گذاشته و در وادی نور همراه با خورشید تابناک امامت حضرت سید الشهدا تقدیم کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه افزود: ماه محرم تعظیم شعائر به پیروی از آیه ۳۲ سوره حج (ذَلِکَ وَ مَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ) است، آیه‌ای که ما را به تقوای قلوب هدایت می‌کند لذا اصحاب ویاران به این منزلت رسیدند و تا ابد سلام کروبیان را نثار جان خود کردند.

وی گفت: در آستانه ماه محرم تمام هیئت‌های مذهبی، تکایا، ذاکران، واعظان، بانیان و پیر غلامان حسینی به عشق پاسداشت ایام حزن و اندوه آل الله با شعار ملی «در زیر خیمه اش همه یک خانواده ایم» به عزاداری خواهند پرداخت.

برنامه ریزی برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها در ایام محرم و صفر

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه یادآور شد: با عنایت اهل بیت (ع) و سید و سالار شهیدان (ع) وبا برنامه ریزی های انجام شده امسال حال و هوای ماه محرم در شهرستان گناوه از سال‌های قبل پرشورتر و همه زیر بیرق ارباب بی کفن برای اعتلای نام سید الشهدا و راه آن حضرت به سوگواری خواهند نشست.

وی بیان کرد: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه از تمام ظرفیت‌ها در خصوص اعزام مبلغ دینی، هماهنگی با مساجد و حسینیه‌ها، هیئت‌های مذهبی و مواکب با برگزاری رزمایش «در زیر خیمه اش همه یک خانواده ایم» آمادگی خود را اعلام و هماهنگی‌های لازم در این زمینه صورت گرفته است.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه توزیع پرچم و ارزاق محرم در دستور کار قرار گرفته است افزود: بیش از ۵۰ حسینیه، تکایا و امامزادگان واجب التعظیم در سطح شهرستان رنگ و بوی محرم به خود گرفته است و آماده اقامه عزای سالار شهیدان و یاران باوفای آن حضرت شده‌اند.

فعالیت بیش از ۷۰ واعظ و مبلغ دینی در ایام ماه‌های محرم و صفر

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه بیان کرد: حدود ۷۰ نفر از واعظان و مبلغان دینی در ایام ماه‌های محرم و صفر به انجام کارهای فرهنگی و تبلیغی و نشر خوبی‌های عاشورایی در سطح شهرستان فعال هستند و گروهی از روحانیون اعزامی نیز به منظور همکاری در امر تبلیغ در اوایل ماه محرم در نقاط مختلف شهرستان برای فعالیت تبلیغی مستقر خواهند شد.

و ی بیان کرد: نقشه راهی که امام حسین (ع) برای عالم ترسیم کرد مسیری الهی و نورانی است که ضلالت و گمراهی در آن راهی ندارد و انتظار می‌رود که خطبا و مداحان اهل بیت (ع) در این ایام علاوه بر برپایی آئین‌های پرشور عزاداری به مناقب، منزلت و فرهنگ ناب عاشورا بپردازند.

وی با اشاره به مهمترین برنامه‌ها بیان کرد:. از برنامه‌های ویژه ماه محرم همایش شیرخوارگان حسینی، احلی من العسل را می‌توان نام برد و علاوه بر آن مراسم روضه‌های خانگی، سینه زنی و زنجیر زنی با آداب سنتی در طول ماه محرم برگزار خواهد شد.