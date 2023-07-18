اردوغان وارد قطر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه به دعوت شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر وارد دوحه پایتخت این کشور شد.

اردوغان در فرودگاه بین المللی حمد مورد استقبال خالد بن محمد العطیه معاون نخست وزیر و وزیر دفاع قطر و محمد مصطفی گوکسو سفیر ترکیه در دوحه قرار گرفت.

اردوغان و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر پس از دیدار دو جانبه ریاست دیدار بین هیئت‌ ها را بر عهده خواهند داشت.

وزیر امورخارجه، وزیر انرژی و منابع طبیعی، وزیر دفاع، وزیر صنایع و تکنولوژی و وزیر بازرگانی ترکیه، اردوغان را در سفر به قطر همراهی می‌کنند.

رئیس‌جمهور ترکیه در ضیافت شام که به افتخار وی برگزار می‌ شود نیز شرکت خواهد کرد.