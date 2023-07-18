یک میلیارد ریال محموله مرغ زنده در سرخه توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه سرکشی به هیئت عزاداری بیان کرد: مأموران انتظامی پاسگاه انتظامی افتر در راستای مبارزه با قاچاق کالا، حین کنترل شبانه محور مواصلاتی به یک دستگاه ایسوزو مشکوک و بلافاصله دستور توقف آن را صادر کردند.

وی با بیان اینکه پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن، ۸۰۰ قطعه مرغ فاقد مجوز بهداشتی و حمل و نقل و خارج از شبکه توزیع کشف و ضبط شد، تاکید کرد: ارزش محموله کشف شده طبق نظر کارشناسان مربوطه یک میلیارد ریال ارزیابی شد.

فرمانده انتظامی سرخه گفت: در این رابطه دو نفر دستگیر و خودروی آنها پس از تحویل بار به اداره دامپزشکی شهرستان توقیف و به پارکینگ منتقل شد.