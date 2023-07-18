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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۲۳:۱۱

فرمانده انتظامی سرخه:

یک میلیارد ریال محموله مرغ زنده در سرخه توقیف شد

یک میلیارد ریال محموله مرغ زنده در سرخه توقیف شد

سرخه- فرمانده انتظامی سرخه از توقیف محموله یک میلیارد ریالی مرغ زنده در این شهرستان خبر داد و گفت: ۸۰۰ قطعه مرغ زنده در پاسگاه افتر کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه سرکشی به هیئت عزاداری بیان کرد: مأموران انتظامی پاسگاه انتظامی افتر در راستای مبارزه با قاچاق کالا، حین کنترل شبانه محور مواصلاتی به یک دستگاه ایسوزو مشکوک و بلافاصله دستور توقف آن را صادر کردند.

وی با بیان اینکه پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن، ۸۰۰ قطعه مرغ فاقد مجوز بهداشتی و حمل و نقل و خارج از شبکه توزیع کشف و ضبط شد، تاکید کرد: ارزش محموله کشف شده طبق نظر کارشناسان مربوطه یک میلیارد ریال ارزیابی شد.

فرمانده انتظامی سرخه گفت: در این رابطه دو نفر دستگیر و خودروی آنها پس از تحویل بار به اداره دامپزشکی شهرستان توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

کد مطلب 5840421

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