۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

۴۲۰۰قطعه مرغ زنده قاچاق در سرخه لو رفت؛ توقیف ۲کامیون در عملیات شبانه

سرخه- مدیر جهاد کشاورزی سرخه از توقیف دو محموله قاچاق مرغ زنده در پلیس راه این شهرستان خبر داد و گفت: در عملیات مشترک شبانه، ۱۰تن معادل چهار هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ زنده بدون مجوز توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس غفوریان بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره جهاد کشاورزی سرخه از اجرای عملیات مشترک شبانه با نیروی انتظامی خبر داد و در توضیحات بیان کرد: با ایجاد گشت مشترک و بازرسی دو محموله حاوی مرغ زنده کشف شد.

وی میزان این محموله مرغ زنده را ۱۰ تن برشمرد و ادامه داد: هر گونه جا به جایی بدون مجوز دام، طیور و نهاده های دامی مصداق بار قاچاق است.

مدیر جهاد کشاورزی سرخه با تاکید به اینکه این دو خودرو حامل مرغ زنده در پلیس راه سرخه توقیف شدند، اظهار کرد: محموله فاقد هر گونه مجوز قانونی و بهداشتی برای حمل و نقل بوده است.

غفوریان تعداد مرغ زنده را چهار هزار و ۲۰۰ قطعه اعلام کرد و افزود: این محموله برای سیر مراحل قانونی و نظارت بهداشتی لازم به کشتارگاه گلچین طیور فرستاده شدند تا نسبت به عرضه آن ها اقدام شود.

وی به کنترل دقیق تردد دام، طیور و نهاده ها در سرخه تاکید کرد و افزود: این پایش با هدف تامین امنیت غذایی و پیشگیری از توزیع خارج شبکه و قاچاق همچنان با قوت ادامه دار است.

کد مطلب 6822170

