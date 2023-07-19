۱۲۰ خودرو آمبولانس ویژه هلال احمر در حال تجهیز است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک محمودی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری هلال احمر استان بوشهر با بیان اینکه با برنامه ریزی انجام شده خودروهای مورد نیاز امدادی برای هلال احمر تأمین خواهیم کرد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت خودروهای امدادی در انجام مأموریتهای ذاتی هلال احمر، باید خودروهای امداد و نجات تخصصی را تأمین کنیم.
وی بیان کرد: برای تقویت حوزه امداد و نجات هلال احمر نیازمند جوانان متعهد و متخصص در حوزه جوانان هلال احمر هستیم تا در کنار داوطلبان توانمند، مأموریتهای امدادی به خوبی انجام شود.
رئیس سازمان امداد و نجات کشور گفت: مردم هلال احمر را با امداد و نجات میشناسند لذا در این بخش وظیفهای سنگین داریم.
محمودی با اشاره به جایگاه استان بوشهر و اهمیت استراتژیک این استان برای کشور تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای صنعتی استان بوشهر از جمله نیروگاه هستهای و صنایع پارس جنوبی، تجهیز و ارتقا توانمندیهای امداد و نجات در این استان ضروری است.
وی بیان داشت: مسئله مهم برای استان بوشهر آمادگی امدادی برای حوادث هستهای و شیمیایی با توجه به ظرفیتهای استان بوشهر است.
رئیس سازمان امداد و نجات کشور در مورد درخواستهای متعدد تأمین بالگرد از سوی هلال احمر گفت: هلال احمر بالگرد اورژانسی ندارد بلکه بالگردهای ما امدادی است چرا که بالگردهای اورژانسی باید مجهز به امکانات لازم پزشکی باشد.
در این نشست رؤسای شعب و معاونان مدیر عامل هلال احمر، مسائل، مشکلات و پیشنهادات خود در حوزههای مختلف را ارائه کردند.
نظر شما