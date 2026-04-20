فرماندار عسلویه: هلال احمر شهرستان تجهیز و تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر دوشنبه در دیدار با سردار بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور که با هدف بررسی وضعیت آمادگی‌های امدادی در شهرستان عسلویه برگزار شد، بر ضرورت تقویت و تجهیز اقلام مورد نیاز امدادی هلال احمر تأکید کرد.

فرماندار عسلویه اظهار کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک عسلویه به عنوان یکی از مراکز صنعتی و بندری جنوب کشور، آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی ضروری است.

وی گفت:این اقدام گامی مهم در جهت افزایش ظرفیت‌های امدادرسانی در منطقه محسوب می‌شود و انتظار می‌رود تجهیزات جدید به زودی به این پایگاه تحویل داده شود.

سردار محمودی نیز ضمن قدردانی از همکاری‌های محلی، دستورهای لازم را برای تسریع در فرآیند تجهیز انبار امدادی هلال احمر عسلویه صادر کرد.

در این دیدار محمدرضا کشتکاری رئیس شعبه هلال‌احمر شهرستان عسلویه رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر کشور را همراهی می کرد.