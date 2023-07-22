ایمنی اماکن و مزارع با حصارهای الکتریکی ساخت داخل افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، شهریار نصری نصفچی با اشاره به تولید فنسهای الکتریکی با توجه به نیاز کشاورزی و باغداری کشور عنوان کرد: این محصول نخستین بار برای جلوگیری از تردد حیوانات اهلی و وحشی در ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی پیادهسازی و اجرا شد.
این فعال فناور، کاربرد وسیع و عملکرد مؤثر این شیوه و همچنین نبود کالای مشابه در کشور را زمینهساز تولید این محصول دانشبنیان برشمرد و گفت: با انجام پژوهشهای توسعهای برای تولید و معرفی این دستگاه در کشور، حصار الکترونیک و بازدارنده، ثبت اختراع شد و با توسعه تحقیقات، در حال حاضر تجهیزات و ادوات فنس الکتریکی در ابعاد گسترده و داخل کشور تولید میشود.
نصری ادامه داد: طی ده سال گذشته برای جلوگیری از ورود غیر مجاز و همچنین حفاظت پیرامونی از مرزها و اماکن صنعتی و تجاری نیز دستگاههای مختلفی را ساخته و به بازار داخلی و خارجی عرضه کردهایم. شرکت هم اینک تولید کننده ۱۲ مدل از سیستمهای مرکزی فنس الکتریکی است که با برند گریز عرضه و اجرا میشود. همچنین ۳۱ مورد از ادوات جانبی همانند انواع پستها، مقرهها و کشندها و… نیز از محصولات تولیدی شرکت به شمار میروند که برای اجرای کامل فنس الکتریکی از الزامات محسوب میشود.
وی درباره مهمترین کاربردهای فنس الکتریکی بیان کرد: این فنسها در ۴ حوزه کاربرد دارند و به عنوان یکی از ادوات مکانیزه در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، حیات وحش و محیط زیست، مانعی موثربرای جلوگیری از ورود حیوانات اهلی و وحشی در حریم محصور شده هستند. همچنین به عنوان ابزاری کارآمد برای جلوگیری از ورود غیر مجاز در اماکن مسکونی، تجاری و صنعتی کاربرد دارند.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، محافظت از گردشگران و طبیعت گردان را یکی دیگر از کاربردهای این فنسها برشمرد و افزود: کسانی که به واسطه الزامات شغلی و یا برای تفریح میبایست در اماکن باز مانند کوه یا صحرا کمپ گذرانی کنند با این دستگاه از حمله حیوانات وحشی در امان میمانند. این گروه از دستگاههای تولیدی شرکت با باطری داخلی و یا شارژرهای موبایل کار میکنند.
نصری ادامه داد: گروه دیگر از محصولات تولیدی شرکت برای جلوگیری از ورود غیر مجاز از مرزها و یا جلوگیری از دسترسی متجاوزین به مناطق حساس راهبردی، طراحی و ساخته شده است. این گروه از محصولات تولیدی شرکت با استفاده از فناوری بسیار پیشرفته سختافزاری و نرم افزاری، برای حفاظت پیرامونی وسیع مورد استفاده قرار میگیرد.
این فعال حوزه دانشبنیان با بیان اینکه تمامی تجهیزات این محصول به غیر از قطعات نیمه هادی، در داخل کشور ساخته و استفاده میشود، ادامه داد: محصولات خود را بدون مهندسی معکوس طراحی و ساخته ایم و پس از ۲۰ سال تحقیقات بنیادی، این گروه از محصولات به دلایل مختلف از جمله تنوع و نیازمندی به پشتیبانی آنلاین، کمتر در معرض رقابت خارجی قرار میگیرد؛ همچنین دارای مزیت کامل رقابتی از لحاظ فناوری و قیمت تمام شده هستند.
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