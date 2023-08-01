به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت: خانم جوانی به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد فردی ناشناس در فضای مجازی با اغفال وی اقدام به اخاذی از ایشان می‌کند.

این مقام انتظامی بیان کرد: شاکی در ادامه اظهاراتش عنوان داشت در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی بسیار خوش صحبت و به ظاهر محترم آشنا شدم و روز به روز ارتباط ما با یکدیگر نزدیکتر شد تا جایی که این فرد کاملاً اعتماد من را جلب کرد و کاملاً مطابق مرد رویاهای من بود، بنده علاوه بر رمز اکانت اینستاگرام تصاویر خصوصی ام را نیز برایش فرستادم، بعد از گذشت مدتی درخواست‌های غیراخلاقی و نامتعارف وی شروع شد و تهدید می‌کرد اگر به او پول ندهم تصاویرم را علاوه بر صفحه خودم در کل اینستاگرام پخش می‌کند.

وی افزود: کارشناسان متخصص پلیس فتا پایتخت اقدامات خود را آغاز کردند و پس از بررسی همه جوانب پرونده و بهره گیری از روش‌های علمی و تخصصی سایبری موفق شدند مجرم را در فضای مجازی شناسایی کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت توضیح داد: کارشناسان فنی این پلیس با تحقیقات گسترده در فضای مجازی ضمن به دست آوردن اطلاعات هویتی متهم پس از تشریفات قضائی مجرم را در یکی از مناطق غربی تهران بزرگ دستگیر و به همراه ادله دیجیتال به پلیس فتا منتقل کردند.

سرهنگ معظمی گودرزی بیان داشت: متهم پس از حضور در پلیس فتا تهران بزرگ هرگونه جرمی را رد می‌کرد اما پس از رو به رویی با شاکی لب به اعتراف گشود و اظهار داشت صرفاً با انگیزه کسب مال دست به این اقدام زدم و از عمل خود پشیمان هستم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان به هویت‌ها در فضای مجازی اعتماد نکنید چرا که نتیجه این اعتماد گرفتار شدن شما در دام شیادان اینترنتی است، با مرتکبان این جرایم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی طبق قانون برخورد خواهد شد، همچنین شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.