خسروشاهی "تولدی دیگر" را دوبله کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "تولدی دیگر" با حضور گویندگانی چون مینو غزنوی، کتایون اعظمی، تورج مهرزادیان، خسرو شمشیرگران، سیامک اطلسی، جواد پزشکیان، اسفندیار مهرتاش، حسن کاخی، محمدعلی جان‌پناه، رضا آفتابی، حسین نورعلی، معصومه آقاجانی، زویا خلیل‌آذر، محمدعلی دیباج، سمیه موسوی، محمدرضا مومنی، نسیم رضاخانی و میثم نیکنام دوبله شده است. خسروشاهی علاوه بر مدیریت دوبلاژ این فیلم نقشی هم گفته است.

فیلم سینمایی "تولدی دیگر" به کارگردانی عباس رافعی داستان ملوان جوانی به نام زهیر است که برای یافتن کار همسر باردارش را در لبنان رها می‌کند و در یک کشتی مصری مشغول می‌شود. زمانی که وی می شنود در جنوب لبنان جنگ شده، به کشورش بازمی‌گردد و پس از پیگیری‌های زیاد اطلاع می‌یابد همسرش مفقود یا کشته شده و برای یافتن او به بندر طرابلس و بیروت می‌رود.

طلال جوردی، دارین حمزه، علی طهان، ادوارد هاشم، مونا کریم و پل سلیمان بازیگران اصلی، مسعود کرانی فیلمبردار، بهروز معاونیان صدابردار، محمدرضا قومی طراح چهره پردازی، عباس حاجی درویش طراح صحنه و لباس، مصطفی مسجدی مدیر تولید، اصغر پورهاجریان طراح جلوه‌های ویژه و فرید کلهر دستیار اول کارگردان و برنامه ریز فیلم هستند. "تولدی دیگر" نخستین همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و لبنان با سرمایه‌گذاری شبکه الکوثر تهیه شده است.

فیلم سینمایی "سال‌های دور از خانه" با همکاری گویندگانی چون منوچهر والی‌زاده، شهلا ناظریان، غلامرضا صادقی، شهلا ناظریان، غلامرضا صادقی، جواد پزشکیان، امیر عطرچی، حسین نورعلی، سمیه رهنمون، ناصر نظامی، معصومه آقاجانی، بتسابه کاظمی، میرطاهر مظلومی، اکبر میرطاهری، علی منصوری‌راد، علی‌اصغر رضایی‌نیک و محمد یاراحمدی برای شبکه یک سیما دوبله شده است.

این فیلم را رابرت مارکاریلی سال 2003 ساخته است. این فیلم آمریکایی برای نخستین بار در 27 می سال 2003 با درجه PG13 اکران شد. در این فیلم 87 دقیقه‌ای رندی تراویس، اریک رابرتز، الک مدلاک، استیو نیو و ... بازی کرده‌اند. داستان این فیلم وسترن درباره فردی است که به همراه دو پسرش قصد دارند از یک نفر انتقام بگیرند.