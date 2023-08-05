چند درصد روستاها خانه بهداشت دارند/ آموزش مداوم بهورزان

به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت روستایی برای اینکه بتواند در مسیر تولید به پیشرفت کشور کمک کند، لازم است از حداقل امکانات لازم برای یک زندگی سالم برخوردار باشد. دسترسی به خدمات سلامت، مهمترین نیاز افراد روستایی است برای اینکه بتوانند یک زندگی با کیفیت داشته باشند.
حداقل امکانات لازم برای دسترسی افراد روستایی به نیازهای بهداشتی و درمانی، ایجاد خانههای بهداشت در مناطق روستایی است.
مراقبت از سلامت افراد قبل از اینکه دچار بیماریهای سخت شوند، از طریق همین خانههای بهداشت و پایگاههای سلامت اتفاق میافتد. در واقع، وجود خانه بهداشت و پایگاه سلامت، نقش به سزایی در ارتقای سلامت افراد روستایی دارد.
در این بین، روستاهای پرجمعیت و کم جمعیت را داریم که شاید ایجاد خانه بهداشت برای این روستاها، با متغیرهای مختلفی تعریف شده است. اما، آنچه مسلم است؛ تک تک افراد روستایی باید به حداقل امکانات و خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند.
حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به وجود ۱۸ هزار خانه بهداشت در مناطق روستایی کشور، گفت: تقریباً بیش از ۹۰ درصد روستاهای ما خانه بهداشت دارند.
وی افزود: روستاهایی هستند که جمعیت خیلی کمی دارند این روستاها توسط تیمهای سیار ما پوشش داده میشوند که متناسب با کار و اتفاقی که در خانه بهداشت میافتد اینها دارند این روستاها را هم پوشش میدهند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: همچنان که برای جامعه پزشکی آموزش مداوم داریم، برای بهورزها هم آموزشگاههای بهورزی داریم. قطعاً آن چیزی که ما الان در خانه بهداشت داریم با آن چیزی که ۳۰ سال پیش بود کاملاً متفاوت است، در طی این مدت کلی بستههای خدمت جدید اضافه شده است. شاید یک زمانی که ما شروع کردیم خانههای بهداشت عمده بحث ما این بود که شما واکسن ب ث ژ بزنید واکسن سرخک، ثلاث و کنترل اسهال، الان دیگر این نیست، الان بعضی از بیماریهای جدید هم اضافه شده است در کووید شما دیدید در خانههای بهداشت چقدر کووید در نمونه برداری به ما کمک کردند، واکسنهای دیگر اضافه شد، هپاتیت اضافه شد، در همین خانههای بهداشت دارد صورت میگیرد، تغذیه در همین خانههای بهداشت دارد صورت میگیرد، کنترل فشارخون و چیزهای دیگر در همین خانههای بهداشت صورت میگیرد.
وی افزود: اخیراً هم بحث سلامت روان را داریم میبینیم و تازگی هم ظرف سال گذشته و امسال بحث طب سنتی را هم داریم کم کم وارد برنامه خانههای بهداشت میکنیم. یعنی خانه بهداشت ما دیگر خانه بهداشت ۲۰ سال گذشته نیست. این ارتقای سطح آموزش توسط مراکزی که به عنوان آموزش بهورزی میشناسیم، صورت میگیرد و در تمامی استانها، بهورزها مرتب برای کارهای جدید آموزش میبینند.
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