شهادت ۸ هزار کودک یمنی از آغاز تجاوز ائتلاف سعودی به این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صحافه ۲۴، «علی الدیلمی» وزیر حقوق بشر دولت نجات ملی یمن مستقر در صنعاء به جنایت ائتلاف متجاوز سعودی در هدف قرار دادن کودکان در استان صعده طی پنج سال قبل که به شهادت ۵۱ کودک و زخمی شدن ۷۶ تن دیگر انجامید اشاره کرد و گفت: تاکنون هشت هزار کودک یمنی در حملات ائتلاف سعودی به شهادت رسیدهاند.
وی اضافه کرد: عاملان این جنایت همچنان به ارتکاب جنایات بیشتر علیه کودکان یمنی دست میزنند. کشتار مستقیم و غیرمستقیم کودکان یمنی چه در اثر انفجار مینها و بمبهای خوشهای و چه در اثر تداوم محاصره این کشور همچنان ادامه دارد.
الدیلمی نسبت به سکوت و بی توجهی نهادهای بین المللی که در زمینههای حقوق بشر فعالیت میکنند در قبال این اوضاع وخیم انسانی در یمن ابراز تأسف کرد.
وی ادامه داد: نهادهای بین المللی از طریق ادغام حق و باطل میکوشند عملکرد ائتلاف سعودی را پاک و پاکیزه نشان دهند. این در حالیست که نهادهای مذکور مدعی اتخاذ اقداماتی برای حمایت از حقوق کودکان در یمن هستند اما عملاً ما تغییری در اوضاع این کودکان نمیبینیم. این مسأله به مثابه رسوایی برای جامعه بین الملل به شمار میرود.
پیش از این سازمان ملل متحد با هشدار نسبت به تهدید جانی میلیونها کودک یمنی در معرض خطر گرسنگی منجر به مرگ در پی گذشت ۹ سال از محاصره یمن، خواستار کمک فوری بشردوستانه جامعه جهانی برای نجات آنها شده بود.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف» اعلام کرده است که میلیونها کودک در یمن در معرض خطر گرسنگی قرار دارند مگر اینکه اقداماتی فوری برای اطمینان از بودجه کافی برای ارائه کمکهایی انجام شود تا جان آنها را نجات دهد.
یونیسف در حساب رسمی توییتری خود اعلام کرد که حدود شش میلیون کودک در یمن تنها یک قدم با گرسنگی فاصله دارند و نیازمند حمایت فوری هستند. زمان تاکید بر تعهدات شرکای اروپایی برای امداد و ارائه حمایتهای نجات دهنده فرا رسیده است.
یونیسف اوایل سال جاری نیاز خود در حدود ۴۵۰ میلیون دلار برای ادامه ارائه کمکهای بشردوستانه نجات بخش به کودکان در یمن را اعلام کرده بود.
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