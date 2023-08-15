به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در فضای مجازی از جلسه خود با رئیس فدراسیون فوتبال نوشت: امروز با رئیس فدراسیون فوتبال و مدیران ارشد آن دیدار کردم. جناب تاج از حضور فعال ایران در پست نهادهای بین المللی فوتبال خبر داد و از جایگاه ارزشمند فوتبال ایران گفت.

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وی افزود: فوتبال و سیاست خارجی، محصول کار تیمی، هدفمند و هوشمند است. همه ایران برای ورزش کشور آرزوی درخشش همیشگی دارند.

گفتنی است حسین امیرعبداللهیان، روز سه شنبه ۲۴ مردادماه با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و سایر مدیران این فدراسیون در دفتر کار خود دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، وزیر امور خارجه کشورمان ضمن پراهمیت خواندن ورزش مردمی فوتبال در ایجاد نشاط در بین جوانان و آحاد مردم ایران، توانمندی‌های فوتبال تیم ملی و باشگاهی کشورمان را ارزشمند و قابل تقدیر خواند.

امیرعبداللهیان ضمن اعلام آمادگی دستگاه دیپلماسی کشور برای ارائه همه گونه تسهیلات و مساعدت‌های لازم برای تیم‌های فوتبال کشورمان جهت انجام دیدارهای موفق بین المللی، در جریان آخرین وضعیت ورود و نصب سیستم‌های VAR قرار گرفته و ضمن هماهنگی با مسئولان ذیربط، بر ضرورت تسریع در نهایی شدن ورود این سامانه‌ها و نصب در ورزشگاه‌های کشور تاکید کرد.

در این دیدار، مهدی تاج نیز ضمن قدردانی از حمایت‌های وزارت امور خارجه از ورزش فوتبال کشور، وزیر امور خارجه را در جریان آخرین وضعیت تیم ملی و سایر تیم‌های باشگاهی قرار داد.

گفتنی است در این دیدار علاوه بر مهدی تاج، رئیس فدراسیون و نایب رئیس کنفدراسیون آسیا، محمد مهدی نبی، نایب رئیس اول فدراسیون و مدیر تیم ملی، منصور قنبرزاده،

نایب رئیس دوم فدراسیون و هدایت اله ممبینی، دبیر کل فدراسیون نیز حضور داشتند.