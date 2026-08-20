صادق موسیپور، در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور ۵ هزار و ۶۲۴ داوطلب اسلامشهری در کنکور سراسری امسال خبر داد.
مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر اظهار کرد: در مجموع ۵ هزار و ۶۲۴ داوطلب در پنج گروه آزمایشی کنکور سراسری با یکدیگر به رقابت میپردازند که از این تعداد سه هزار و ۷۴۷ نفر دختر و یک هزار و ۸۷۷ نفر پسر هستند.
وی افزود: در گروه آزمایشی علوم تجربی ۲ هزار و ۳۳۳ داوطلب، در گروه علوم انسانی یک هزار و ۳۱۱ نفر، در گروه علوم ریاضی و فنی ۹۷۷ داوطلب، در گروه زبانهای خارجی ۶۹۲ نفر و در گروه هنر ۳۱۱ نفر ثبتنام کردهاند.
موسیپور خاطرنشان کرد: آمار ثبتنام داوطلبان در گروههای مختلف آزمایشی، بیانگر تنوع انتخاب مسیرهای تحصیلی و علاقهمندیهای آموزشی میان دانشآموزان و داوطلبان اسلامشهری است.
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