برپایی ۱۰۰ غرفه صنایع دستی در اربعین از کنگاور تا مرز خسروی

امین کوگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اقدامات استان کرمانشاه در حوزه صنایع دستی و معرفی محصولات و فرهنگ این استان در ایام اربعین، اظهار کرد: در شهرستانهای کنگاور، صحنه، کرمانشاه، اسلام آباد غرب، سرپل ذهاب و تنگه مرصاد تا قصرشیرین برپایی غرفههای صنایع دستی را خواهیم داشت.
وی افزود: تاکنون برپایی ۱۰۰ غرفه معرفی و عرضه صنایع دستی و سوغات بومی در شهرستانها طی ایام اربعین از مسیر عبور زائران از شهرستان کنگاور تا مرز خسروی پیش بینی شده است.
معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: علاوه عرضه محصولات صنایع دستی در غرفهها به منظور ترسیم و معرفی بیشتر در برخی از مکانها برپایی سیاه چادر را نیز خواهیم داشت.
کوگانی در پایان تاکید کرد: علاوه بر عرضه خدمات و محصولات صنایع دستی به زائران در کنار این محصولات صنایع دستی معرفی محصولات فرهنگی نیز برنامهریزی شده است.
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