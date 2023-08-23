برپایی ۱۰۰ غرفه صنایع دستی در اربعین از کنگاور تا مرز خسروی

امین کوگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اقدامات استان کرمانشاه در حوزه صنایع دستی و معرفی محصولات و فرهنگ این استان در ایام اربعین، اظهار کرد: در شهرستان‌های کنگاور، صحنه، کرمانشاه، اسلام آباد غرب، سرپل ذهاب و تنگه مرصاد تا قصرشیرین برپایی غرفه‌های صنایع دستی را خواهیم داشت.

وی افزود: تاکنون برپایی ۱۰۰ غرفه معرفی و عرضه صنایع دستی و سوغات بومی در شهرستان‌ها طی ایام اربعین از مسیر عبور زائران از شهرستان کنگاور تا مرز خسروی پیش بینی شده است.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: علاوه عرضه محصولات صنایع دستی در غرفه‌ها به منظور ترسیم و معرفی بیشتر در برخی از مکان‌ها برپایی سیاه چادر را نیز خواهیم داشت.

کوگانی در پایان تاکید کرد: علاوه بر عرضه خدمات و محصولات صنایع دستی به زائران در کنار این محصولات صنایع دستی معرفی محصولات فرهنگی نیز برنامه‌ریزی شده است.