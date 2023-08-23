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۱ شهریور ۱۴۰۲، ۸:۱۴

معاون میراث فرهنگی کرمانشاه خبر داد؛

برپایی ۱۰۰ غرفه صنایع دستی در اربعین از کنگاور تا مرز خسروی

برپایی ۱۰۰ غرفه صنایع دستی در اربعین از کنگاور تا مرز خسروی

کرمانشاه- معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از برپایی ۱۰۰ غرفه صنایع دستی در اربعین از کنگاور تا مرز خسروی خبر داد.

امین کوگانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اقدامات استان کرمانشاه در حوزه صنایع دستی و معرفی محصولات و فرهنگ این استان در ایام اربعین، اظهار کرد: در شهرستان‌های کنگاور، صحنه، کرمانشاه، اسلام آباد غرب، سرپل ذهاب و تنگه مرصاد تا قصرشیرین برپایی غرفه‌های صنایع دستی را خواهیم داشت.

وی افزود: تاکنون برپایی ۱۰۰ غرفه معرفی و عرضه صنایع دستی و سوغات بومی در شهرستان‌ها طی ایام اربعین از مسیر عبور زائران از شهرستان کنگاور تا مرز خسروی پیش بینی شده است.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد: علاوه عرضه محصولات صنایع دستی در غرفه‌ها به منظور ترسیم و معرفی بیشتر در برخی از مکان‌ها برپایی سیاه چادر را نیز خواهیم داشت.

کوگانی در پایان تاکید کرد: علاوه بر عرضه خدمات و محصولات صنایع دستی به زائران در کنار این محصولات صنایع دستی معرفی محصولات فرهنگی نیز برنامه‌ریزی شده است.

کد مطلب 5868441

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