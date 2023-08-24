درک هویت تاریخی ایرانی نیاز نوجوان امروز است

به گزارش خبرنگار مهر؛ نخستین اردوی گفتگو محور پویش کتابخوانی هیس‌طوری از صبح روز ۳۱ مردادماه با حضور ۲۵۰ دانش‌آموز دختر و پسر نخبه کتاب‌خوان و جمعی از مسئولان مربوطه طی مراسمی در اردوگاه شهید باهنر کار خود را آغاز کرد.

این پویش عصر امروز با پشت سر گذاشتن مجموعه برنامه‌هایی به کار خود پایان می‌دهد و نفرات برگزیده را معرفی می‌کند که این اردوی گفتگو محور ذیل اختتامیه این پویش برگزار می‌شود.

مجید مجیدی مدیر کانون اندیشه پژوهشی حوزه هنری کودک و نوجوان و دبیر محتوایی اردوی گفتگو محور پویش کتابخوانی هیس طوری در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد چگونگی انتخاب مجموعه کتاب سرگذشت استعمار برای هیس طوری گفت: درک و بینش تمدنی و درک بهتر هویت تاریخی و ایرانی اسلامی نیاز نوجوانان ما است به این ترتیب کتاب سرگذشت استعمار که سفری نسبتاً جذاب به گذشته تاریخ با موضوع استعمار است مورد توجه ما برای ارائه در این پویش قرار گرفت.

وی با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری به مطالعه این کتاب از سوی نوجوانان گفت: مجموعه حوزه هنری در انتشارات سوره مهر خود اوایل دهه نود نگارش این کتاب به قلم مهدی میرکیایی را پیگیری می‌کند و پس از چند سال تحقیق و پژوهش نویسنده اثر، بالاخره در سال ۹۸ مجموعه سرگذشت استعمار چاپ و منتشر می‌شود. در همان سال‌های ابتدایی انتشار، کتاب مورد توجه و تقریظ رهبری قرار می‌گیرد و نوجوانان را تشویق به مطالعه آن می‌کند.

مجیدی ادامه داد: جدای از تأییدی که مقام معظم رهبری بر این کتاب داشتند، مجموعه کتاب سرگذشت استعمار جلدهای وابسته به هم ندارد به این معنا که برای فهم هر جلد به مطالعه جلد دیگری نیاز نیست. همچنین هر جلد به موضوعات کوچکی تقسیم شده که خیلی حوصله سر بر نیست به این ترتیب مخاطب برای فهم یک مطلب نیازی به مطالعه کل کتاب ندارد.

مدیر کانون اندیشه پژوهی حوزه هنری گفت: اما ویژگی سوم مجموعه کتاب سرگذشت استعمار ارائه دانستنی هایی مثل دلیل نام گذاری کشور فیلیپین است که برای نوجوانان جذاب خواهد بود.

دبیر محتوایی اردوی گفتگو محور هیس طوری افزود: پویش کتابخوانی هیس طوری به گونه‌ای برنامه ریزی شد تا مخاطبان کتاب سرگذشت استعمار با تولید پادکست‌ها، عکس نوشت، نقاشی و در مجموع فرآوری محتوا در کتاب، فعالانه نسبت به محتوای اثر عمل کنند.

مجیدی در مورد برنامه ریزی های انجام شده برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این اردو گفت: مطالعه کتاب در درجه اول یک کار فردی است اما ما با برنامه‌هایی که در این اردو طراحی کرده‌ایم مطالعه کتاب را به سوی یک کار جمعی هدایت می‌کنیم.

مدیر کانون اندیشه پژوهشی حوزه هنری کودک و نوجوان در تشریح این موضوع افزود: فعالیت‌های گروهی در این اردو با طراحی کاربرگ هایی تکلیف محور شکل می‌گیرد. هر کاربرگ خواسته‌ای از گروه‌ها دارد که در قدم نخست باید تعریفی از استعمار بر اساس کتاب سرگذشت استعمار داشته باشند. این کار را باید پس از شور و مشورت‌های اعضای گروه انجام دهند. دیگر کاربرگ ها نیز به همین شیوه با چالش آفرینی، مسیری را ترسیم می‌کند تا شرکت کنندگان در این اردو با پیمودن آن به یک نتیجه واحد دست یابد.

مجیدی افزود: بخشی از این کارهای گروهی در کارگاه‌های در نظر گرفته شده اردوی گفتگو محور پویش کتابخوانی هیس طوری زیر نظر اساتید مدعو متخصص در حوزه تاریخ، فرهنگ و هنر پیگیری می‌شود.

دبیر محتوایی اردوی گفتگو محور پویش کتابخوانی هیس طوری در پایان گفت: هدف نهایی و غایی این اردو و در مجموع پویش کتابخوانی هیس طوری این است که همه شرکت کنندگان آن بتوانند در پایان یک محتوای رسانه‌ای خلاق از کتابی که خوانده‌اند ارائه کنند و در نهایت میان جمع‌های خارج از پویش به عنوان مشوق دیگران به مطالعه کتاب و کتابخوانی به ویژه آثار تاریخی مثل سرگذشت استعمار باشند.

گفتنی است، پویش هیس‌طوری ۲ شهریور ماه همزمان با سالروز اشغال ایران توسط متفقین و فرار رضاخان با پشت سر گذاشتن مجموعه برنامه‌هایی به کار خود پایان می‌دهد و نفرات برگزیده را معرفی می‌کند.

هیس‌طوری که یک پویش سراسری حول مطالعه و کنش گری، پیرامون ۱۵ جلد کتاب سرگذشت استعمار نوشته مهدی میرکیایی و منتشرشده در انتشارات سوره مهر است، کار خود را از آبان ۱۴۰۱ آغاز کرد و روند برگزاری آن تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ ادامه داشت. هدف اصلی این پویش با بهانه مطالعه ۱۵ جلد کتاب سرگذشت استعمار این بود تا بچه‌ها با مفهوم مهم و بنیادین ذیل عرصه دشمن‌شناسی و مطالعه تاریخ با عنوان استعمار که از غرب برخاسته آشنا شوند.