واردات دو میلیون دلار کالا از گمرکات و بازارچه های خراسان جنوبی

به زارش خبرنگار مهر، ابوالحسن ظفرنیا ظهر پنج شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: طی چهار ماه نخست سال جاری ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار دلار واردات از طریق گمرکات استان و بازارچه ها انجام شده است که عمدتا لوازم و قطعات مربوط به معدن، شاهدانه و نخ پنبه بوده است.

وی با اشاره به اینکه در همین مدت از مرز دوغارون نیز حدود ۳ میلیون دلار واردات(از کشورهای افغانستان و پاکستان) انجام شده است، افزود: کالاهای عمده‌ای که از این مرز وارد شده شامل ماش سبز، سنگ صابون، دانه کنجد، تخم رازیانه، نخ یک لا، لوبیا قرمز و برنج (در منطقه ویژه ترانزیت، فرآوری و بهره برداری) بوده است.

معاون امور گمرکی گمرکات استان میزان واردات از بازارچه گمشاد(بازارچه هم مرز با افغانستان) چهارماهه اول سال حدود ۴۸۹ هزاردلار اعلام نمود و افزود : بیشتر کالای وارداتی دام زنده (شتر) بوده است.

محمد علی بخشی، مدیرکل دامپزشکی استان در این جلسه اظهار کرد: دامپزشکی موافق واردات دام از کشور افغانستان، مشروط بر رعایت پروتکل های بهداشتی و قرنطینه ای و موافقت سازمان دامپزشکی است.

وی تأکیدکرد: خارج شدن دام زنده از استان سیستان و بلوچستان تحت هر عنوانی ممنوع است.