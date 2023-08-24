مرجع فرهنگی منطقه شدن نیازمند «همدلی» است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از چهره‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای جزیره قشم در نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواهان ارتقای وضعیت ساختار اداری «اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قشم» مطابق آنچه در جنوب کرمان اتفاق افتاده شده و از او خواستند مانع هر گونه ایجاد محدودیت برای اداره کل ارشاد قشم و کاهش اختیارات اداری شود.

در این نامه که به امضای برخی چهره‌های فرهنگی، رسانه‌ای و فعالان اجتماعی جزیره رسیده، «دغدغه های مشترک» و وجود برخی چالش‌های فرهنگی را موجب نگارش نامه عنوان کرده و با اشاره به بازدید وزیر ارشاد از جزیره قشم و رهنمودهای وی برای تبدیل قشم به «قطب فرهنگی خلیج فارس»، از این مقام ارشد فرهنگی کشور خواستند مانع از تضعیف اداره کل نوپای ارشاد قشم شوند.

در این نامه آمده است: از بذل عنایتی که مبذول فرموده و این وجیزه را که رنج نامه‌ای از سوی جمعی از چهره‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای جزیره قشم بوده و سرفصل مشترکی به نام «دغدغه های فرهنگی» این خطه آنان را گردهم آورده، از نظر می‌گذرانید سپاسگزاریم و همین ابتدا معروض می‌داریم که اگر دلگرم و مستظهر به پشتیبانی و حمایتهای بی دریغ تان نبوده و آشنا به دغدغه‌های شما در حوزه فرهنگ و هنر نبودیم، هرگز این وجیزه قلمی نمی‌گردید اما مانیفست فرهنگی شما در خصوص فرهنگ و هنر خطه جنوب و به ویژه جزیره قشم و تلاش‌های جنابعالی برای ایجاد مرجعیت فرهنگی در حوزه خلیج فارس و تبیین و صدور فرهنگ ایرانی - اسلامی به منطقه و ایجاد مدیریت جامع فرهنگی موجب شد تا مواردی را حضورتان معروض داشته و برای رفع دل مشغولی‌ها و نگرانی اهالی فرهنگ و هنر و رسانه جزیره قشم و منطقه از شما استمداد بطلبیم.

از فردای تغییر ساختار اداری ارشاد قشم و تبدیل شدن آن به «اداره کل» در ابتدای دهه ۹۰ تا به امروز شاهد انواع فشارها و تضییقات برای بازگشت به عقب و تغییر وضعیت اداری و مدیریتی بوده‌ایم که خوشبختانه با حمایت‌های بی دریغ جنابعالی این تلاش‌ها و کارشکنی‌ها از سوی برخی مدیران به نتیجه نرسیده اما موج مخربِ چنین اندیشه‌ای باعث یاس و دلسردی هنرمندان، فعالان عرصه رسانه و چهره‌های نخبه جزیره قشم شده است.

حضور جنابعالی در جزیره قشم و اعلام سیاست تبدیل قشم به مرجعیت فرهنگی منطقه و تبدیل شدن به قطب فرهنگی خلیج فارس دلگرمی مردم، نخبگان و هنرمندان را به دنبال داشت و نشانگر نگاه خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه دولت به مقوله فرهنگ و اهمیت آن در تعاملات جهانی است.

متأسفانه برخی جریان‌ها و افراد با وجود اهمیت خاص و ویژه جزیره قشم و تأثیرگذاری فرهنگی آن بر منطقه در تلاش هستند تا با بهره جستن از راهکارهای مختلف و مهم‌تر از همه کاهش رتبه اداری و بازگشت به وضعیت گذشته، منویات خویش را اجرایی نمایند، این در حالی است که وجود «اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قشم» موجب تسهیل در امور اجرایی و پیگیری سیاست‌های فرهنگی دولت جمهوری اسلامی در منطقه خواهد بود.

بهتر از هر شخصی واقف می‌باشید که تبدیل شدن قشم به قطب «فرهنگی خلیج فارس» و تأثیر گذاری فرهنگی و هنری در حوزه بین المللی و کشورهای خلیج فارس، نیازمند پشتیبانی همه دستگاه‌ها و نهادها و کمک به اجرایی شدن این سیاست‌ها است در حالی که برخی افراد به لطایف الحیل می‌کوشند با کاستن از اختیارات اداره کل ارشاد قشم، منویات و اهداف خویش را اجرایی نمایند و متأسفانه آگاه نمی‌باشند که اتخاذ چنین رویکردی، چه آسیب‌هایی ممکن است وارد کنند.

از فردای روی کار آمدن دولت مردمی سیزدهم تا به امروز شاهد انواع بی مهری‌ها، بی توجهی‌ها و حتی کار شکنی ها در حوزه فرهنگ و هنر این دیار بوده‌ایم و آخرین و جدیدترین حربه نیز تلاش برای ناکارآمد جلوه دادن اداره کل ارشاد قشم و کاستن از استقلال حرفه‌ای و مدیریتی آن و تبدیل کردن آن به اداره‌ای تحت تابعیت اداری استان هرمزگان بوده است.

قشم با توجه به موقعیت برجسته تاریخی و جغرافیایی اش از توانمندی‌های بیشماری برای تأثیر گذاری فرهنگی بر منطقه برخوردار است و همانگونه که جنابعالی نیز فرمودید، می‌تواند به قطب فرهنگی منطقه مبدل شود اما رسیدن به چنین جایگاهی نیازمند همدلی و همراهی مجموعه ادارات و دستگاه‌های مختلف می‌باشد.

حمایتهای شما از اداره کل ارشاد قشم و اعلام سیاست مهم تبدیل جزیره قشم به «قطب فرهنگی خلیج فارس» و گسترش تعاملات و مبادلات فرهنگی و هنری با کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه مستلزم تغییر نگاه برخی دستگاه‌ها و اصلاح رویه‌ها است.

تبدیل اداره ارشاد قشم به «اداره کل» گام اول برای پیمودن این مسیر بوده اما تغییر وضعیت اداری نظیر آنچه در جنوب استان کرمان صورت پذیرفت و تجربه موفق تبدیل اداره ارشاد جنوب استان کرمان به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان، می‌تواند تسهیل کننده امور برای اجرای سیاستِ مبدل شدن به قطب فرهنگی خلیج فارس باشد و تحولی اساسی در حوزه فرهنگ و هنر جزیره قشم و منطقه به وجود آورد.