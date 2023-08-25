رئیسی: رکورد تجارت ایران شکست/ عضویت در بریکس سیاست انتخابی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پس از بازگشت از آفریقای جنوبی در فرودگاه مهرآباد گفت: سفر به آفریقای جنوبی بسیار مهم بود و بریکس از ائتلافهای مهم اقتصادی جهان است که در بخش قابل توجهی از جهان حضور دارد.
وی افزود: بریکس در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین اعضای قابل توجهی دارد. اعضای بریکس هم به لحاظ جمعیت و هم به لحاظ نقششان در تولید ناخالص و سهمی که در اقتصاد جهانی دارد، اهمیت این گروه را نشان میدهد.
رئیسی اظهار داشت: ائتلافهایی مانند بریکس ائتلافهای نوظهوری هستند که در جهت استقلال و پیشرفت ملتها شکل گرفته است. موضوع ارتباط با بریکس سال گذشته با شرکت من در اجلاس مجازی آن آغاز شد و درخواست عضویت ایران مطرح شد. در همین زمینه آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان در اجلاس قبلی در آفریقای جنوبی شرکت کرد و آقای احمدیان نیز در نشست امنیتی سران کشورهای بریکس شرکت کرد و برای عضویت ایران رایزنیهایی با سران اعضای آن صورت گرفت.
رئیس جمهور ادامه داد: کنشگری فعال ایران در منطقه و اهمیت ژئوپلیتیک ایران موجب شد به اتفاق آرا و اجماع همه اعضای بریکس، کشورمان به عضویت این گروه درآید و همه کشورها به اتفاق به عضویت ایران رأی دادند که برای آن طبیعتاً سازوکارهایی را میطلبد که با سرعت دنبال میشود.
حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: گروه بریکس بیشتر متمرکز بر مسائل تجاری و اقتصادی است که این امر میتواند در جهت اقتصاد مقاومتی کشور ما مؤثر باشد. همچنین موجب افزایش توانمندی کشور ما در حوزه سیاسی خواهد شد زیرا ساختارهای ارتباطی ما را با ساختارهای مؤثر جهانی تقویت خواهد کرد. توان سیاسی ما را خواهد افزود و هم در حوزه سیاسی و هم اقتصادی به نفع کشور و منافع ملی ما است، لذا آنچه انجام شده است یک اتفاق ساده نبوده بلکه یک سیاست انتخابی بوده که دولت آن را انجام داده است.
وی با بیان آنکه دولت کار سیاست خارجی را زمینهای برای رقابتهای داخلی قرار نخواهد داد، گفت: همه این کارها برای آن است که منافع ملی تأمین و تضمین شود لذا این رویداد قابل توجهی است که باید نهایت بهره را برای کشورمان و منافع ملیمان از آن داشته باشیم.
رئیس جمهور با اشاره به وجود چندین پرونده در سیاست خارجی کشورمان بیان داشت: ما فقط با یک پرونده روی میز مواجه نیستیم بلکه ما با پروندههای متعددی مواجه بودیم که معتقدیم مانند پروژههای نیمه تمام در داخل کشور، در سیاست خارجی کارهای نیمه تمامی داریم که باید آن را به سامان برسانیم.
وی افزود: یکی از آنها موضوع رفع تحریمهاست و ما داریم این پرونده را دنبال میکنیم چون به سود ملت ایران است تا این تحریمهای ظالمانه برطرف شود.
رئیس جمهور ادامه داد: ضمن آنکه پروندههای دیگری روی میز داشته و داریم که از جمله موضوع ارتباط با همسایگان است که یک پرونده نیمه تمام است. در حالی که با بعضی از آنها سالها ارتباط نداشته و یا ارتباط ظاهری و اندک داشتیم اما در جهت منافع ملیمان نبود. لذا ظرف دو سال گذشته تلاشهای بسیاری برای ارتباط با کشورهای همسایه و اسلامی و کشورهای همسو صورت گرفته است.
رئیسی تاکید کرد: برای حضور ایران در سازمانهای منطقهای و فرامنطقهای برنامههای خوبی دنبال شده است از جمله عضویت ایران در شانگهای و بریکس و مواردی از این دست که همه آنها به توان اقتصادی جمهوری اسلامی میافزاید و ارتباطات ما را با زیرساختهای منطقه و جهان بهتر از قبل کند.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به رکورد زنی دولت سیزدهم در عرصه تجارت خارجی گفت: در ۴۰ سال گذشته ما اینقدر کار تجاری نداشتیم و باید گفت که رکورد زدیم و سهم ما سهم قابل توجهی در عرصه اقتصادی شده است.
وی اذعان داشت: باید به ملت عزیزمان عرض کنم که امروز فرزندان شما در دولت در همه بخشها آنچه که به عنوان وظیفه و خدمت منافع ملی است، انجام میدهند.
رئیسی با اشاره به فرارسیدن هفته دولت متذکر شد: هفته دولت را به همکارانم در سراسر کشور خسته نباشید و تبریک عرض میکنم.
وی گفت: در همین سفر در آفریقای جنوبی ۱۴ دیدار داشتیم که نیمی از آنها دیدارهای رسمی و اعلامی بود و نیمی از آنها اعلام نشد اما در حاشیه صورت گرفت. بنده و دوستانم با مقامات کشورهای مختلف دیدار و نشست داشتم. از جمله وزیر نفت ما با مسئولین انرژی در آفریقای جنوبی نشست داشت و قرار شد ۵ پالایشگاه آنها را که دچار مشکل شده است، توسط مهندسین کشورمان و با صادرات خدمات فنی مهندسی به دست توانمند عزیزان ایران اسلامی به چرخ تولید واقعی خودش برگردد.
رئیسی اظهار داشت: از همه اعضای بریکس به ویژه میزبان آن آفریقای جنوبی و رئیس جمهور این کشور که تلاش بسیار زیادی برای عضویت جمهوری اسلامی انجام دادند، تشکر میکنم.
وی افزود: سخنانی که در بریکس به آن پرداخته شد، شاهد بر این مدعاست که روحیه ضد استعماری و ضد استثماری در آفریقا وجود دارد و این میتواند در کنار همکاریهای اقتصادی و تجاری ما را به آنها پیوند بزند، لذا امیدواریم این سفر بتواند آثار اجرایی خوبی را برای ما و کشورهای بریکس داشته باشد.
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