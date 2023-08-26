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۴ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱

دیدار سفیر ایران در دوشنبه با رئیس مجلس تاجیکستان

دیدار سفیر ایران در دوشنبه با رئیس مجلس تاجیکستان

در دیدار سفیر کشورمان در تاجیکستان با رئیس مجلس نمایندگان این کشور آخرین وضعیت و چشم‌انداز همکاری‌های پارلمانی دو کشور بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدتقی صابری» سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با «محمدطاهر ذاکرزاده» رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که به مناسبت پایان مأموریت دیپلماتیک محمدتقی صابری در تاجیکستان برگزار شد در خصوص آخرین وضعیت و چشم‌انداز همکاری‌های بین‌پارلمانی ایران و تاجیکستان تبادل نظر صورت گرفت.

ذاکرزاده ضمن اشاره به اهمیت توسعه همکاری‌های بین پارلمانی، بر علاقه مندی و توجه تاجیکستان نسبت به تحکیم و گسترش بیشتر روابط در این زمینه با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود، مأموریت سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورش را موفق و تاریخی توصیف و برای ایشان در انجام فعالیت‌های آتی آرزوی کامیابی کرد.

سفیر ایران نیز از حمایت‌ها و همکاری‌های مؤثر مقامات تاجیکستان و از جمله پارلمان این کشور در انجام مأموریت خود در جهت تقویت روابط دوستانه بین دو کشور دوست و برادر تشکر کرد.

کد مطلب 5871170
نفیسه عبدالهی

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