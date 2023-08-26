حداقل سه کشته در تیراندازی ایالت فلوریدای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تیراندازی در شهر جکسونویل واقع در ایالت فلوریدای آمریکا تعدادی کشته و مجروح برجای گذاشت.

شهردار جکسونویل نیز کشته شدن برخی شهروندان آمریکایی در تیراندازی اخیر در این شهر را تأیید و آمار اولیه کشته شدگان در تیراندازی را تا سه نفر اعلام کرده است.

به گفته مقامات محلی شهر جکسونویل، مظنون یک جوان سفیدپوست ۲۰ ساله بود که افراد آفریقایی تبار را هدف قرار داده است.

این تیراندازی در ایالت فلوریدا درست در همان روزی اتفاق افتاد که اداره پلیس «بوستون» در ایالت ماساچوست آمریکا هم اعلام کرد که در حادثه تیراندازی صبح امروز شنبه، ۷ نفر هدف گلوله قرار گرفتند. بر اساس اعلام این رسانه، این حادثه حوالی ساعت ۷:۴۴ صبح (به وقت محلی) در محله «دورچستر» شهر بوستون رخ داد.

کلانتر شهر جکسون‌ویل در ایالت فلوریدا نیز با تأسف بار خواندن این تیراندازی مرگبار اعلام کرد که عامل تیراندازی در بیانیه‌ای که از خود به‌جا گذاشته، گفته که از سیاهپوستان متنفر است و روی سلاح وی نیز نمادهای نازی درج شده بود. براساس گزارش‌ها در این تیراندازی، دو زن و یک مرد، که همگی سیاهپوست بودند، جان خود را از دست دادند.

پلیس آمریکا در این خصوص اعلام کرد که مجروحان با جراحات غیرکشنده به بیمارستان‌های محلی منتقل شدند.

چند نفر در ارتباط با این تیراندازی که در جریان یک تجمع خیابانی رخ داد، بازداشت و چند قبضه سلاح گرم از آنان کشف و ضبط شد.

پلیس می‌گوید تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

کمی پیشتر نیز اعلام شده بود که در پی تیراندازی در جریان یک دیدار فوتبال آمریکایی (راگبی) در دبیرستانی در اوکلاهاما، دست کم ۴ نفر از جمله یک دانش آموز زخمی شدند.

این دیدار بین دو تیم «چاکتو» و «دِل سیتی» رخ داد و تیراندازی به فرار بازیکنان و داوران از زمین و هرج و مرج روی سکوها انجامید.

به گزارش مهر، در حالی که روزانه خبرهای متعددی در خصوص تیراندازی در آمریکا و آمار بالای جان باختگان در این حوادث منتشر می‌شود، لابی قدرتمند سلاح اجازه نمی‌دهد که قانونی در خصوص اعمال محدودیت بر حمل سلاح در این کشور تصویب شود.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه‌ها سبب شده تا اغلب مردم اسلحه شخصی در اختیار داشته باشند و به همین علت آمار قتل و کشتار در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالا است.

همچنین تیراندازی‌های جمعی در آمریکا طی سال‌های اخیر بسیار تشدید شده‌است. به هر گونه تیراندازی که در آن چهار نفر یا بیشتر البته به استثنای شخص تیرانداز کشته شوند یا مورد هدف قرار بگیرند، تیراندازی جمعی گفته می‌شود. این مساله به یک بحران در داخل آمریکا تبدیل شده که مواضع نامزدهای انتخاباتی کنگره و ریاست‌جمهوری نیز در این زمینه همواره بر رقابت‌های آنها اثرگذار است.

در آمریکا به طور متوسط هر ۱۲.۵ روز یک بار یک تیراندازی جمعی اتفاق می‌افتد. از سال ۲۰۰۹ تاکنون ۲۷۵ تیراندازی جمعی صورت گرفته که حدود ۱۵۳۶ نفر کشته و هزار نفر هم زخمی شده‌اند. این نوع تیراندازی جمعی آنقدر در آمریکا تشدید و به بحران تبدیل شده که در ماه‌های اخیر کاربران در برخی شبکه‌های اجتماعی در آمریکا اعلام کرده‌اند از اینکه فرزندان خود را راهی مدرسه کنند، هراس دارند زیرا بخش زیادی از این تیراندازی‌های جمعی در مدارس اتفاق می‌افتد که یک فضای ناامن است. لازم به ذکر است که آزادی حمل سلاح در آمریکا که طبق متمم دوم قانون اساسی برای مردم آمریکا مجاز شمرده شده به بحث بین جمهوریخواهان و دموکرات‌ها و نیز بسیاری از مردم تبدیل شده‌است.