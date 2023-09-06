به گزارش خبرنگار مهر، شهر قم در ماتم و عزای اربعین حسینی سیاه پوش شده و مردم از ساعات ابتدایی صبح امروز در مسیرهای پیاده‌روی دلدادگان حسینی حضور یافته اند.

حضور خانواده‌ها، زائران و مجاوران حرم حضرت معصومه در این مراسم چشم گیر است.

مردم قم در مسیر پیاده روی با برپایی موکب‌های مختلف از عزاداران پذیرایی می‌کنند و با برگزاری مراسمهای مذهبی در اربعین امام حسین و یارانش اشک می‌ریزند.

طبق آخرین آمار رسمی از ۲۷ مرداد تا پایان روز دوشنبه ۱۳ شهریورماه جاری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار زائر وارد شهر قم شده و حدود ۲۰۰ هزار نفر از آنها که به طور عمده از زائران غیرایرانی هستند در مواکب قرارگاه مردمی اربعین این استان اسکان یافته‌اند.

فضای حاکم بر شهر قم کربلایی و عاشورایی است؛ معابر و خیابان‌های منتهی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) آکنده از خیل عاشقانی است که با شور و شعور وصف‌ناپذیری مشغول عزاداری و تعظیم شعائر دینی هستند.

گفتنی است برنامه پیاده‌روی دلدادگان حسینی امروز و هم‌زمان با روز اربعین از ساعت ٦ صبح تا ٨ شب ادامه دارد و زیارت اربعین نیز بعد از نماز ظهر و عصر در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) قرائت خواهد شد.

همچنین ویژه‌برنامه‌های روز اربعین در مسجد مقدس جمکران از ساعت ١٧ امروز آغاز می‌شود و تا ساعات ابتدایی بامداد فردا ادامه خواهد داشت.