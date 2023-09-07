السودانی شخصا بر اجرای طرح بازگشت زوار اربعین نظارت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، احسان العوادی، رئیس کمیته دائمی زیارت‌های میلیونی عراق تاکید کرد که محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر این کشور شخصا طرح بازگشت زوار اربعین را پیگیری می‌نماید.

العوادی در ادامه گفت: نخست‌وزیر عراق به کمیته عالی امنیت و کمیته خدمت‌رسانی دستور داده که تا خروج آخرین زایر از کربلای معلی، در آمادگی کامل و ۲۴ ساعته باشند.

رئیس کمیته دائمی زیارت‌های میلیونی عراق در گفتگو با المعلومه افزود: السودانی دستور داده تا در راستای برنامه بازگشت زوار به ویژه در محور جنوب از نجف اشرف به استان‌های جنوبی عراق اتوبوس‌های بیشتری برای انتقال زوار اجاره شود تا از هرگونه سوء استفاده از زایران جلوگیری به عمل آید و طرح برنامه‌ریزی‌شده اربعین به کامل‌ترین وجه به انجام برسد.

العوادی در ادامه افزود: نخست‌وزیر عراق با استانداران به صورت مداوم در تماس است تا طرح برنامه‌ریزی‌شده زیارت اربعین که امسال آمار بی‌سابقه‌ای را به ثبت رسانده است به کامل‌ترین صورت اجرا شود.