آغاز برداشت برنج از ۳۷۰۰ هکتار از شالیزارهای شهرستان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر سعید صالحی با بیان اینکه برداشت برنج از بیش از ۳۷۰۰ هکتار از شالیزارهای الموت قزوین آغاز شده است، اظهار کرد: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۸ هزار تن شلتوک از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود.

وی میانگین متوسط عملکرد شلتوک ۵ تن در هکتار برآورد کرد و افزود: تاکنون بیش از ۵۰ تن محصول از شالیزارهای این شهرستان برداشت شده است.

صالحی تصریح کرد: عمده پراکنش کشت این محصول؛ رجایی دشت، رازمیان، معلم کلایه و طارم سفلی از توابع این شهرستان است.

وی در پایان با بیان اینکه رقم غالب برنج کشت شده در این مناطق رقم هاشمی است یادآور شد: درحال حاضر ۵۰ واحد برنجکوبی در این شهرستان فعال است.