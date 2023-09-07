به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین موسوی‌فر در رابطه با میزبانی ایران از اجلاس بین‌المللی مقابله با توفان‌های ماسه گرد و غبار اظهار کرد: ۲۱ تیر ماه سال سال گذشته اجلاس گرد و غبار در سطح منطقه‌ای به میزبانی کشور ما برگزار شد و آژانس‌های سازمان ملل نیز در حد کمک به بهبود شرایط منطقه همکاری داشتند. به این دلیل که نشست منطقه‌ای نتایج مثبتی داشت، سازمان ملل متحد ضمن استقبال از این اقدام جمهوری اسلامی ایران، از کشور ما خواست که اجلاس را در سطح بین‌المللی برگزار کند.

وی ادامه داد: پیرو قطعنامه سازمان ملل متحد که با رأیی نزدیک به اجماع به تصویب رسید، بنا شد که ایران از تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد با پشتیبانی این سازمان برای شرکت در اجلاس اجلاس بین‌المللی مقابله با توفان‌های ماسه گرد و غبار دعوت کند.

وی بیان داشت: به این دلیل که اجلاس امسال یک اجلاس فنی و تخصصی در مورد گرد و غبار است، به این جمع‌بندی رسیدیم که یک اولویت‌بندی برای دعوت از کشورها داشته باشیم و بر همین این اساس، ابتدا از کشورهایی دعوت شد که متأثر و یا منشأ گرد و غبار هستند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه پس از بررسی‌ها، ۵۵ کشور در اولویت قرار گرفتند که از آنها دعوت به عمل آمد، گفت: تاکنون از بین کشورهای مدعو، حدود ۳۰ هیئت از نقاط مختلف جهان در سطوح مختلف برای حضور در اجلاس اعلام آمادگی کرده‌اند و سفرا و یا وزرا این کشورها در سطوح مختلف در اجلاس حضور پیدا خواهند کرد. همچنین ۱۴ آژانس ذیل سازمان ملل متحد نیز که در بخش‌های مختلف کار می‌کنند و به نوعی با موضوع گرد و غبار و یا آثار آن مرتبط هستند در این اجلاس شرکت می‌کنند.

موسوی‌فر گفت: علاوه بر این ۵۵ کشور، از سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیز دعوت کردیم. فکر می‌کنیم که تا روز اجلاس، از بیش از ۴۰ هیئت و کشور میزبانی خواهیم کرد که تعداد قابل توجهی است و دستاورد بزرگی برای ایران در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: معاون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این اجلاس حاضر است و شخص آقای گوترش، دبیرکل سازمان نیز پیامی ویدئویی را برای اجلاس فرستاده است.

رئیس امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: خروجی این اجلاس توسط سازمان ملل حمایت می‌شود و همانطور که نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران نیز تأکید کرد، خروجی اجلاس بین‌المللی مقابله با توفان‌های ماسه و گرد و غبار قطعاً به عنوان یک سند پشتیبانی در مباحث مربوط به گرد و غبار در سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت و این مسئله خواسته مجمع عمومی ازمان ملل متحد است.

موسوی‌فر ادامه داد: اینکه خروجی این اجلاس بعدها به قطعنامه مجمع عمومی و یا یک سند الزام‌آور مانند کنوانسیون تبدیل شود، مسیری زمان‌بر است که آغاز آن اجلاس منطقه‌ای سال گذشته بود و به طور حتم سازمان ملل متحد با محوریت ایران، ادامه مسیر را نیز پیگیری می‌کند و هرچه قدر اراده دولت‌ها قوی‌تر باشد، خروجی نیز قوی‌تر خواهد بود.

وی درباره سخنرانان اجلاس بین‌المللی مقابله با توفان‌های ماسه و گرد و غبار توضیح داد: هر کشور و یا آژانسی که بیانیه داشته باشد و بخواهد مواضع کشور خود را اعلام کند، بر اساس تقسیم‌بندی‌ها وقتی را اختیار آنها قرار خواهد گرفت و سخنرانی خواهند کرد. این اجلاس یک سطحی از مجمع عمومی سازمان ملل است که به جای ژنو یا نیویورک، در تهران برگزار خواهد شد.