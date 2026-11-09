به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی عصر دوشنبه در نشست اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان گیلان ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از تلاش مدیران دلسوز و خدمتگزار در مسیر رفع مشکلات مردم قدردانی کرد و با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت‌های میدانی اظهار کرد: نظارت مؤثر زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که از بررسی‌های صرفاً اداری و کاغذی فراتر رفته و با حضور در میدان، مسائل و مشکلات از نزدیک بررسی شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی نظارت، شناسایی واقعیت‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است، افزود: نباید اجازه داد برخی افراد با سوءاستفاده از ظرفیت‌ها، منابع و امتیازات دولتی، منافع عمومی را در راستای اهداف شخصی خود به کار بگیرند.

بازرس کل گیلان با تأکید بر ضرورت مقابله با رانت‌خواری، فرصت‌طلبی و سوءاستفاده از منابع عمومی تصریح کرد: صیانت از حقوق مردم مستلزم برخورد جدی با افرادی است که از موقعیت‌ها و امکانات عمومی برای منافع شخصی استفاده می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به رویکرد حمایتی دستگاه نظارتی از مدیران سالم و کارآمد گفت: بازرسی کل استان در کنار مدیرانی است که با صداقت، تعهد و مسئولیت‌پذیری برای حل مشکلات مردم تلاش می‌کنند و اجازه نخواهد داد فشارها و فضاسازی‌ها مانع خدمت‌رسانی مدیران توانمند شود؛ البته در برابر هرگونه فساد، خیانت در مسئولیت و سوءاستفاده از موقعیت اداری نیز برخورد قانونی و قاطع ضروری است.

بازرس کل استان گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت توجه به پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در مناطق روستایی، بیان کرد: اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای باید مبتنی بر شناخت ظرفیت‌ها، ویژگی‌ها و اقتضائات بومی هر منطقه باشد.

وی افزود: بی‌توجهی به فرهنگ، هویت و ساختار اجتماعی روستاها در اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد و اهداف پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

بازرس کل گیلان در ادامه، شوراهای اسلامی شهر و روستا را از مهم‌ترین ظرفیت‌های نظارتی و ارتباطی در جامعه دانست و اظهار کرد: اعضای شوراها به واسطه انتخاب از سوی مردم و ارتباط مستمر با شهروندان و روستاییان، از نزدیک با مسائل، دغدغه‌ها و مشکلات مناطق مختلف آشنا هستند و می‌توانند به‌عنوان چشم بینای دستگاه‌های نظارتی، نقش مؤثری در شناسایی و انتقال مطالبات عمومی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه اعضای شوراهای اسلامی امین مطالبات مردم هستند، اضافه کرد: تعامل سازنده شوراها با دستگاه‌های نظارتی و اجرایی می‌تواند زمینه شناسایی دقیق مشکلات، جلوگیری از انحراف در اجرای طرح‌ها، مقابله با زمینه‌های فساد و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی را فراهم کند.

بازرس کل استان گیلان در پایان با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق عامه نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه مسئولان و نهادهای مرتبط است، خاطرنشان کرد: حمایت از مدیران دلسوز و کارآمد، تقویت نظارت‌های میدانی، مقابله با رانت‌خواری و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع عمومی از رویکردهای اصلی بازرسی کل استان است و در این مسیر از ظرفیت و تجربه نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی برای شناسایی و پیگیری مشکلات استان استفاده خواهد شد.