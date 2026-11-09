به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله ایزدی عصر دوشنبه در جلسه شماره ۴۵۲ شورای شهر، با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گمنام، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و حضور مسئولان در آیین‌های بزرگداشت این شهدا تأکید کرد.



وی با اشاره به شرایط دشوار دوران دفاع مقدس و دلایل گمنام ماندن پیکر مطهر برخی شهدا اظهار داشت: شهدای گمنام با فداکاری و ایثار خود، امنیت و آرامش امروز جامعه را رقم زده‌اند و گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان، کمترین ادای دین به مقام شامخ آنان است.



رئیس شورای اسلامی شهرکرد در ادامه با اشاره به بارندگی‌های اخیر، مدیریت پیامدهای بارش و حفظ ایمنی معابر را از وظایف مهم مجموعه مدیریت شهری دانست و گفت: تسهیل تردد شهروندان، به‌ویژه عابران پیاده، در روزهای بارندگی اهمیت ویژه‌ای دارد و لازم است با نظارت میدانی و اقدامات به‌موقع، از ایجاد اختلال در رفت‌وآمد شهری جلوگیری شود.



وی همچنین ساماندهی معابر و برخورد قانونی با موارد سد معبر را از الزامات مدیریت شهری در شرایط بارندگی عنوان کرد و افزود: رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از ایجاد مزاحمت در مسیرهای عبور و مرور باید با جدیت دنبال شود.



ایزدی بارندگی‌های اخیر را فرصتی برای ارزیابی وضعیت زیرساخت‌های شهری و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر دانست و اظهار داشت: بسیاری از نواقص معابر و نقاط مستعد آب‌گرفتگی هنگام بارش نمایان می‌شوند؛ بنابراین ضروری است مدیریت شهری با بررسی دقیق این نقاط، نسبت به اصلاح مسیرهای هدایت آب و رفع نواقص موجود اقدام کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت روان‌آب‌ها را از ضرورت‌های مهم توسعه پایدار شهرکرد برشمرد و تصریح کرد: با وجود انجام مطالعات کارشناسی در زمینه مدیریت آب‌های سطحی، این موضوع هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ درحالی‌که با برنامه‌ریزی اصولی می‌توان روان‌آب‌های ناشی از بارندگی را به ظرفیتی ارزشمند برای تأمین بخشی از نیازهای آبی شهر تبدیل کرد.



رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به شرایط خاص دشت شهرکرد و مسائل مرتبط با فرونشست و شکستگی‌های زمین خاطرنشان کرد: هدایت و مهار اصولی آب‌های سطحی می‌تواند به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و بهره‌برداری از این منابع در فصل تابستان کمک کند. افزون بر این، استفاده هدفمند از این ظرفیت در توسعه فضای سبز، تلطیف هوای شهر و کاهش آثار گردوغبار، به‌ویژه در بخش‌های جنوبی شهر، مؤثر خواهد بود.



ایزدی با تأکید بر ضرورت پیگیری اجرایی این طرح اظهار داشت: شهرداری باید با بهره‌گیری از مطالعات انجام‌شده و تعامل با استانداری ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سازمان محیط زیست، زمینه تأمین اعتبار و اجرای برنامه‌های مدیریت روان‌آب‌ها را فراهم کند تا این ظرفیت مهم شهری بیش از این بدون استفاده باقی نماند.



وی در پایان، بهره‌گیری اصولی از ظرفیت‌های طبیعی و زیست‌محیطی شهرکرد را در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مؤثر دانست و بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف طرح تفصیلی شهر تأکید کرد و گفت: با توجه به فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، لازم است روند بررسی و تصویب این طرح با جدیت دنبال شود تا زمینه برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای توسعه و ساماندهی شهر فراهم آید.