کمک ۵۰۰ میلیون تومانی جاماندگان اربعین به آزادی زندانیان غیرعمد

سید مسعود عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اهالی روستای کویجان شهرستان بهاباد و مردم شهرستان بهاباد با مشارکت بی نظیر خود، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در قالب پویش قدم قدم تا آزادی به ستاد مردمی دیه استان یزد اهدا کردند.

وی عنوان کرد: همزمان با اربعین حسینی جاماندگان از سفر کربلا در اقدامی نمادین مسیر بین روستای کویجان تا شهرستان بهاباد را به صورت پیاده طی کرده و در این مسیر در غرفه هایی که توسط ستاد مردمی دیه استان یزد به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد برپا شده بود، حضور یافته و مبالغ مورد نظر خود را اهدا می‌کردند.

عظیمی بیان کرد: در این اقدام زیبا که با همکاری ستاد اربعین روستای کویجان و ستاد مردمی دیه استان یزد برگزار شده بود، بیش از ۵ هزار نفر شرکت کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان توسط خیران، صاحبان کسب و کار به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا شد.

وی یادآور شد: ۳۰ موکب در این مسیر پیاده روی برپا شده بود که از مردم در طول مسیر پذیرایی می کردند که هر کدام از این موکب ها نیز مبلغی را در حد توان خود به این امر خیر اختصاص دادند.