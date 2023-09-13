بیش از ۱۵ هزار تن گوشت قرمز در استان قزوین تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر محمد میربابایی با بیان اینکه تنها در مردادماه در قزوین۲ هزار و ۷۴۹ تن گوشت قرمز تولید شده است، اظهار کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۱۵ هزار و ۳۶۶ تن گوشت قرمز در واحدهای صنعتی دامداری فعال این استان تولید شده است.

وی با بیان اینکه این میزان گوشت از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دامی تولید شده است، افزود: پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال جاری حدود ۳۳ هزار و ۱۵۰ تن گوشت قرمز در این واحدها تولید شود.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی قزوین تصریح کرد: ۱۷ هزار و ۸۹۷ بهره بردار در زمینه تولید گوشت در استان قزوین به فعالیت می‌پردازند.

وی در پایان یادآور شد: در صورت دسترس بودن نهاده‌های کافی و رفع کمبود نقدینگی پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری بتوان به اهداف کمی و کیفی در تولید گوشت قرمز در استان دست یافت.