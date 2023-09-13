  1. استانها
  2. قزوین
۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۲۵

از ابتدای سال تا کنون؛

بیش از ۱۵ هزار تن گوشت قرمز در استان قزوین تولید شد

بیش از ۱۵ هزار تن گوشت قرمز در استان قزوین تولید شد

قزوین- مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ هزار و ۳۶۶ تن گوشت قرمز در واحدهای صنعتی دامداری فعال این استان تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر محمد میربابایی با بیان اینکه تنها در مردادماه در قزوین۲ هزار و ۷۴۹ تن گوشت قرمز تولید شده است، اظهار کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۱۵ هزار و ۳۶۶ تن گوشت قرمز در واحدهای صنعتی دامداری فعال این استان تولید شده است.

وی با بیان اینکه این میزان گوشت از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دامی تولید شده است، افزود: پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال جاری حدود ۳۳ هزار و ۱۵۰ تن گوشت قرمز در این واحدها تولید شود.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی قزوین تصریح کرد: ۱۷ هزار و ۸۹۷ بهره بردار در زمینه تولید گوشت در استان قزوین به فعالیت می‌پردازند.

وی در پایان یادآور شد: در صورت دسترس بودن نهاده‌های کافی و رفع کمبود نقدینگی پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری بتوان به اهداف کمی و کیفی در تولید گوشت قرمز در استان دست یافت.

کد مطلب 5885035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها