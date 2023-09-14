به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تلاشها برای استیضاح و برکناری او واکنش نشان داد.

وی در سخنانی در ایالت ویرجینیا گفت: دلیل را نمی دانم اما می دانم که آنها هم اکنون به دنبال عزلم هستند. آنچه می توانم بگویم این است که آنها به دنبال عزل من هستند زیرا می خواهند که در روند کار دولت اخلال ایجاد کنند.

جو بایدن تاکید کرد: من کاری دارم که باید انجام دهم همه از عزل سخن می گویند اما من هر روز صبح که بیدار می شوم به برکناری فکر نمی کنم. من شوخی ندارم من کاری دارم که باید آنرا انجام دهم. من در راستای حل موضوعاتی که بر شهروندان آمریکایی به شکل روزانه تاثیر دارد، حرکت می کنم.

لازم به ذکر است که کوین مک‌کارتی، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، از به جریان انداختن فرآیند تحقیق و تفحص با هدف استیضاح جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور، خبر داده است.

مک‌کارتی می‌گوید این فرآیند بر اتهامات «سوء استفاده از قدرت، فساد و دخالت در روند قضایی» علیه رئیس‌جمهوری آمریکا متمرکز خواهد بود.

جمهوری‌خواهان از سال گذشته که کنترل مجلس نمایندگان کنگره آمریکا را در دست گرفته‌اند تحقیقات مختلفی علیه جو بایدن و دولت دموکرات حاکم بر کاخ‌سفید ترتیب داده‌اند.

این تحقیق و تفحص‌ها تاکنون به نتایج قابل توجهی نرسیده است و اکثر آنها بر اتهامات فساد هانتر بایدن، پسر رئیس جمهوری آمریکا متمرکز بوده است.

همزمان با توجه به اینکه مجلس سنا در کنترل دموکرات‌هاست عملاً تحقیقات در مجلس نمایندگان همچون طرح استیضاحی که روز سه‌شنبه ۱۲ سپتامبر اعلام شد، سرانجامی نداشته است.

این نخستین تلاش جمهوری‌خواهان برای برکناری جو بایدن است که در صورت مصوب شدن در صحن علنی مجلس نمایندگان، می‌تواند راه را برای استیضاح بایدن در مجلس سنا هموار کند.

کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای کوتاهی که روز سه‌شنبه ۱۲ سپتامبر منتشر کرد گفته «اتهامات جدی و معتبری» علیه نحوه عملکرد رئیس جمهوری وجود دارد.

او گفته «با کنار هم گذاشتن این اتهام‌ها تصویر بزرگتری از روند و فضای منجر به فساد» ترسیم می‌شود.

برخی از ناظران سیاسی در آمریکا می‌گویند فارغ از نتیجه این تلاش‌ها، جمهوری‌خواهان با پیش آوردن چنین طرحی برای خود فرصتی ایجاد می‌کنند که با پخش تلویزیونی جلسات کنگره و احضار شهود و مقامات دولت جو بایدن، کاخ‌سفید را تحت فشار افکار عمومی قرار دهند و در ماه‌های آینده «تریبونی» برای داغ کردن مباحث سیاسی و انتخاباتی به نفع خود فراهم کنند.

این طرح استیضاح همزمان با ادامه تحقیقات فدرال علیه هانتر بایدن، تنها فرزند در قید حیات جو بایدن صورت می‌گیرد که به فرار مالیاتی و فساد مالی در روابط تجاری خارج از کشور متهم است.

یک سخنگوی کاخ‌سفید در واکنش به اقدام جمهوری‌خواهان در توییتر نوشته: «جمهوری‌خواهان ۹ ماه است {از زمان به دست گرفتن اکثریت در مجلس نمایندگان} که مشغول تحقیق و در پی یافتن مدارک علیه رئیس جمهور هستند و تا کنون هیچ سند و مدرکی ارایه نکرده‌اند. این را خود نمایندگان جمهوری‌خواه اذعان کرده‌اند»

به جریان انداختن طرح تحقیق و تفحص با هدف استیضاح که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از آن سخن گفت، نخستین گام در تلاشی است که در گام آخر می‌تواند به برکناری رئیس‌جمهوری این کشور بیانجامد.

برای مصوب شدن این طرح در صحن علنی مجس نمایندگان، جمهوری‌خواهان به موفقیت در یک رای‌گیری ساده نیاز دارند. در صورت کسب چنین رایی، طرح استیضاح رسماً تقدیم مجلس سنا خواهد شد. این استیضاح در صورت به جریان افتادن در مجلس سنا به رای موافق دست کم دو سوم سناتورها برای برکناری جو بایدن نیاز دارد.

تاکنون تنها ۳ رئیس جمهور تاریخ آمریکا استیضاح شده‌اند: اندرو جکسون، بیل کلینتون و دونالد ترامپ که این آخری دو بار در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ در سنا استیضاح و هر دو بار سلامت از آن عبور کرده است.

سخنگوی کاخ‌سفید ظهر سه‌شنبه در واکنش به بیانیه کوین مک‌کارتی، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان، گفت که این یک «سیاسی‌کاری محض و افراطی» است.

ایان سام، از سخنگویان کاخ‌سفید در توییتر نوشت: جمهوری‌خواهان ۹ ماه است {از زمان به دست گرفتن اکثریت در مجلس نمایندگان} که مشغول تحقیق و در پی یافتن مدارک علیه رئیس جمهور هستند و تا کنون هیچ سند و مدرکی ارایه نکرده‌اند. این را خود نمایندگان جمهوری‌خواه اذعان کرده‌اند.

برخی ناظران، طرح استیضاح جدید علیه جو بایدن را «اقدامی تلافی‌جویانه» از سوی جمهوری‌خواهان می‌خوانند و می‌گویند این واکنشی است که آنها به دوبار استیضاح ترامپ از سوی دموکرات‌ها خواهند داد.

تحلیل‌گران دیگر و برخی از سیاستمداران میانه‌رو آمریکا هم این اقدام جمهوری‌خواهان را «آسیب زا» توصیف کرده‌اند و می‌گویند این اقدام تنها به دو دستگی بیشتر و عمیق‌تر شدن شکاف سیاسی در میان جامعه آمریکا دامن خواهد زد.