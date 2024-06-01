«گالیله» در آستانه ۳ میلیاردی شدن قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و تعداد تماشاگران نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر، تالار هنر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ اعلام شد.

نمایش «گالیله» به کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور که از ۲۹ فروردین در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ مخاطب و قیمت بلیت۳۰۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است، با مجموع ۳۱ اجرا و میزبانی از ۱۲ هزار و ۱۶۸مخاطب (با احتساب بلیت تمام‌بها، نیم‌بها، تخفیف‌دار و مهمان) توانست به فروشی معادل ۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «توو» به کارگردانی محمدمتین اوجانی که اجرای خود را از ۷ خرداد در تالار چهارسو، با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت۱۷۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۵ اجرا و میزبانی از ۲۸۱ مخاطب توانسته به فروشی معادل ۳۸ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برسد.

نمایش «شاید» به کارگردانی اسماعیل نجار که اجرای خود را از ۷ خرداد در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت۱۷۰ هزار تومان آغاز کرده است، با مجموع ۵ اجرا و میزبانی از ۱۹۷ مخاطب، توانست به فروشی معادل ۱۹ میلیون و ۲۶۱ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «بیرون پشت در» به کارگردانی پرهام خاکزاد نیز که اجرای خود را از ۲۴ اردیبهشت‌ در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۷۰ هزار تومان آغاز کرده است، با ۱۶ اجرا و میزبانی از ۱ هزار و ۴۴۹ مخاطب، فروشی معادل ۲۲۱ میلیون۳۴۰ هزار تومان داشته است.

نمایش «دوازده سی و شش» به کارگردانی امید دانشوران که از ۲۵ اردیبهشت‌ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۶۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده است،‌ با مجموع ۹ اجرا و میزبانی از ۳۱۲ مخاطب به فروشی معادل ۳۰ میلیون و ۸۹۶ هزار تومان دست پیدا کند.

نمایش «گربه جان» به کارگردانی حسن علیکرمی که از ۲۶ اردیبهشت‌ در تالار سایه با ظرفیت صندلی ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۱۴۰ هزار تومان روی صحنه رفته است، با ۹ اجرا، ۴۰۸ مخاطب جذب کرده و فروشی معادل ۳۶ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان داشته است.

نمایش «اتاق ورونیکا» به کارگردانی النا امیدی که از ۲۶ اردیبهشت‌ در کارگاه نمایش با ظرفیت صندلی ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۱۱۰ هزار تومان به صحنه رفته است، با ۹ اجرا میزبان ۲۲۰ مخاطب بوده و به فروش ۲۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومانی دست پیدا کرده است.

در تماشاخانه سنگلج، نمایش «غرمپشا و کشتن چراغ» به کارگردانی محمد سلامتی هرمزی که از ۷ خرداد ۱۴۰۳به صحنه رفته است؛ هفتمین اجرای خود را پشت سر گذاشت و در مجموع، میزبان ۳۴۱ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب بلیت‌های تمام‌بها، نیم‌بها، مهمان و تخفیف‌دار با بلیت ۹۰ هزار تومانی و ظرفیت سالن۲۳۶ نفری، مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته است.

همچنین نمایش «جادوی شهرزاد» به کارگردانی احمد دهقان نیز که اجرای خود را از ۹ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ آغاز کرده است؛ با ۲۲ اجرا توانسته است ۱ هزار و ۵۱۴ تماشاگر را به تماشاخانه سنگلج جلب کند. این نمایش با احتساب بلیت‌های تمام بها، نیم‌بها، مهمان و تخفیف‌دار با بلیت ۸۰ هزار تومانی و ظرفیت سالن۲۳۶ نفری، توانسته با فروش ۶۹ میلیون و ۳۰۴ هزار تومانی به اجرای خود پایان دهد.

در تالار هنر، نمایش«انگشتر اسرارآمیز» به کارگردانی میثم یوسفی که از ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سالنی با ظرفیت ۲۴۴ نفری به صحنه رفته است؛ با ۲۹ اجرا و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان، توانست ۳ هزار و ۶۷۵ تماشاگر را جلب کند و به فروش ۲۱۷ میلیون و ۹۵۹ هزار تومان دست پیدا کند.