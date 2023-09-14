به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر عزیز نژاد اظهار داشت: مهلت ثبت‌نام در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی از ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲ لغایت ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ است.

وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این آزمون دارای ۲۱۶ مجوز در قالب ۲۲ رشته شغلی جهت اشتغال در مراکز بهداشتی و درمانی زیر مجموعه این دانشگاه است.

عزیز نژاد اضافه کرد: آزمون تمام مشاغل به‌جز دندان‌پزشک و پزشکان متخصص در روز جمعه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ به‌صورت هم‌زمان برگزار می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: دفترچه آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی منتشر شد.