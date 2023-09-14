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۲۴ شهریور ۱۴۰۲، ۰:۳۲

معاون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تقویت می‌شود

نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تقویت می‌شود

بوشهر- معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تقویت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر عزیز نژاد اظهار داشت: مهلت ثبت‌نام در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی از ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲ لغایت ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ است.

وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این آزمون دارای ۲۱۶ مجوز در قالب ۲۲ رشته شغلی جهت اشتغال در مراکز بهداشتی و درمانی زیر مجموعه این دانشگاه است.

عزیز نژاد اضافه کرد: آزمون تمام مشاغل به‌جز دندان‌پزشک و پزشکان متخصص در روز جمعه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ به‌صورت هم‌زمان برگزار می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: دفترچه آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی منتشر شد.

کد مطلب 5886271

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    نظرات

    • IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۴
      0 0
      پاسخ
      دانشگاه خیلی خوبی بود کارکنان هم همه عالی استاد ها هم عالی فقط صنف غذا باید یساعت دوساعت وایسی تا غذا بهت بدن نمیشه کارت زد سریع گرفت مشکل اساسی همینه

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