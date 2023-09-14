به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر عزیز نژاد اظهار داشت: مهلت ثبتنام در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی از ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲ لغایت ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ است.
وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این آزمون دارای ۲۱۶ مجوز در قالب ۲۲ رشته شغلی جهت اشتغال در مراکز بهداشتی و درمانی زیر مجموعه این دانشگاه است.
عزیز نژاد اضافه کرد: آزمون تمام مشاغل بهجز دندانپزشک و پزشکان متخصص در روز جمعه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ بهصورت همزمان برگزار میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: دفترچه آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی منتشر شد.
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