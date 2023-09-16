به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خسرو دانشجو معاون وزیر راه و شهرسازی و معماری، گفت: الحاق اراضی ۲۷۸ هکتاری به محدوده شهر رفسنجان به منظور تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در نهمین جلسه شورا با توجه به نیازهای شهر رفسنجان با نظر تمامی اعضا و نظر کمیته فنی شورا، مصوب شد. همچنین، الحاق اراضی ۱۰۴ هکتاری به محدوده شهر سیرجان در کرمان برای طرح نهضت ملی مسکن با ملاحظاتی از جمله تأمین سرانه فضای سبز، تأمین سرانه‌های خدماتی، عدم تداخل قانونی با حریم قانونی اراضی پادگان به تصویب رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری با بلندمرتبه‌سازی در شهر سمنان به شکل پهنه‌ای با اکثریت آرای اعضای اصلی شورا رأی مثبت داد.

به گفته دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح جامع شهر مبارکه با جمعیتی بالغ بر ۹۳ هزار نفر در افق ۱۴۱۷ با رعایت ملاحظاتی همچون تأمین حداقل سرانه ۱۵ متر فضای سبز برای شهر مبارکه، حفظ اراضی کشاورزی و باغات مجموعه شهر مصوب شد.

وی تاکید کرد: توصیه مجموعه شورای عالی شهرسازی و معماری به شهر مبارکه و مسئولان محلی این بود تا نسبت به گسترش فضای سبز تا جایی که ممکن است توجه داشته باشند و همچنین مقرر شد تا جاده ارتباطی بین شهر مبارکه و کارخانه فولاد مبارکه در حاشیه جاده ارتباطی حتماً توسط فولاد مبارکه درختکاری و آبیاری شود.

دانشجو همچنین از الحاق ۲۶ هکتار اراضی منفصل به شهر آران و بیدگل برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.