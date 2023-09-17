آغاز روند اعمال حاکمیت بر تمام نقاط مرزی مشترک با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «تحسین الخفاجی» سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق در گفتگو با العربی الجدید اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور عملیات اعمال حاکمیت و قانون بر تمام نقاط مرزی با ایران را آغاز کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: این اقدامات با هدف ممانعت از استفاده از خاک عراق علیه کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. این همان مطلبی است که در قانون اساسی عراق بر آن تاکید شده است.

الخفاجی تصریح کرد: نیروهای عراقی امکانات نظامی لازم برای به دست گرفتن کنترل نوار مرزی مشترک با ایران را در اختیار دارند و هماهنگی‌های خوبی در سطوح بالا با اقلیم کردستان عراق در این خصوص انجام شده است.

وی تاکید کرد: عراق کاملاً خود را ملزم به اجرای توافقنامه امنیتی با ایران می‌داند چرا که منافع عالی امنیت ملی عراق در این مسأله نهفته است.

روز گذشته نیز فرماندهی مرزبانی عراق اعلام کرد که پس از درگیری‌هایی، کنترل مناطق مرزی با ایران را از دست گروه‌های قانون شکن خارج کرده است.

فرماندهی مرزبانی عراق اعلام کرد: در چارچوب تلاش‌های نیروهای مرزبانی عراق برای کنترل کامل مرزها با کشورهای همسایه، نیرویی از تیپ دوم مرزی و هنگ تکاوران منطقه یکم مرزی با پشتیبانی پیشمرگه (نیروهای نظامی اقلیم کردستان عراق) پس از درگیری با گروه‌های غیرقانونی در حوزه استحفاظی استان اربیل، توانست کنترل نقاط مرزی در خط مرزی با ایران را به دست بگیرد.

در این بیانیه آمده است: فرماندهی مرزبانی عراق مصمم است تا حاکمیت کشور را در تمامی مرزها با کشورهای همسایه اعمال کند و پرچم عراق را در اقصی نقاط آن به اهتزاز درآورد.

لازم به ذکر است که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان چندی پیش در دیدار «فؤاد حسین» وزیر امور خارجه عراق، با بیان اینکه حضور گروهک‌های تروریستی در مرز مشترک یا درون خاک عراق، به هیچ وجه از سوی ایران قابل تحمل نیست، بر لزوم اجرای کامل توافقات مربوطه تاکید کرده بود.

عراق و ایران در ماه مارس یک قرارداد امنیتی مرزی امضا کردند؛ اقدامی که مقامات عراقی گفتند هدف اصلی آن کنترل بیشتر مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران است.