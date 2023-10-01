دلیل داغ شدن آیفون ۱۵ مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از شکایات متعدد کاربران درباره داغ شدن آیفون ۱۵، اپل اعلام کرد این دستگاه در چند روز اول فعالیت و پس از تنظیم یا احیای دستگاه به دلیل فعالیت های پس زمینه ای، احتمالا داغ تر از حد معمول می شود.

همچنین در بیانیه این شرکت آمده است: چالش دیگر شامل آپدیت های اخیر در اپلیکیشن های طرف ثالث است که به افزایش بار سیستم منجر می شود.

درهمین راستا اپل مشغول همکاری با توسعه دهندگان اپلیکیشن است تا اختلالات را برطرف کند. به گفته شرکت از جمله اپ های طرف ثالثی که به داغ شدن بیش از حد دستگاه منجر می شود «آسفالت۹»، اینستاگرام و اوبر است. البته اینستاگرام با ارائه آپدیتی در ۲۷ سپتامبر این اختلال را برطرف کرد.

بسته ترمیمی باگ iOS17 که در آینده عرضه می شود، برای کاهش دمای آیفون، عملکرد دستگاه را کندتر نمی کند.

این شرکت آمریکایی اعلام کرد داغ شدن بیش از حد آیفون ۱۵پرو و آیفون ۱۵ پرومکس به دلیل طراحی نیست، بلکه پوسته تیتانیومی در مقایسه با مدل هایی با قاب فولادی به اتلاف گرما منجر می شود.

همچنین اپل اعلام کرد این چالش ریسک ایمنی یا جراحت دربر ندارد و روی عملکرد بلند مدت دستگاه نیز تاثیری نمی گذارد.