۱۶ میلیارد دلار ارز آوری صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در برنامه زنده تلویزیونی گفت: در صنعت پتروشیمی برنامه‌های گذشته با روی کار آمدن دولت بازبینی شد و حرکت عمودی به سمت زنجیره ارزش در دستور کار قرار گرفت تا در حوزه تولید موادی مثل متانول اتیلن به سمت توسعه زنجیره ارزش برای به دست آوردن ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: دولت سیزدهم بر آرمان رهبر انقلاب تاکید کردند و اعلام شد که از صادرات مواد خام جلوگیری و این محصولات را تبدیل به ارزش افزوده کنیم. محصول نهایی صنعت پتروشیمی در اختیار صنایع قرار می‌گیرد تا محصول نهایی صنعت پتروشیمی تولید شود.

شاهمیرزایی ادامه داد: حتی در حوزه مواد غذایی هم ما وابسته به صنعت هستیم و کشاورزی صنعتی جای کشاورزی سنتی را گرفته است و کودهای صنعتی می‌تواند باعث رشد سریع گیاه شود. بر روی ۲۱ محصول دارای اهمیت در زنجیره ارزش کار مطالعه تطبیقی انجام دادیم و این محصولات آماده شد و به هلدینگ های صنعت پتروشیمی اعلام شد تا اقدامات بعدی روی آن انجام شود.

معاون وزیر نفت گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما دانش فنی است که یک شرکت دانش بنیان را متمرکز بر حوزه دانش فنی کرده ایم. بعد از ۱۱۳ سال از جوشش نفت که وابسته به کاتالیست خارجی هستیم برنامه ریزی شده که تا پایان دولت در این زمینه خودکفا شویم.

وی خاطرنشان کرد: سند جامع کاتالیست هم آماده شده و به جرگه صادر کنندگان کاتالیست پیوسته ایم که نتیجه اعتماد به شرکت‌های دانش بنیان داخلی است. به سایر مجموعه‌ها هم اعلام کردیم که کاتالیست مورد نیاز خود را باید از این شرکت‌ها تأمین کنند.

معاون وزیر نفت گفت: بر اساس برنامه ریزی ها تمام محصولات پتروشیمی تولیدی در جهان باید در داخل تولید و زنجیره ارزش تکمیل شود و اصل دیگر این بود که برای کاهش وابستگی شرکت‌های داخلی به خارج بومی سازی کاتالیست ها را اجرایی کردیم. اصل دیگر شناسایی شرکت‌های دانش بنیان بود که مرکز خودکفایی صنعت پتروشیمی ایجاد شد تا تمام نیازها احصا و در راستای تولید آنها گام برداشته شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه بسیاری از کشورهای صاحب نام سفارش ساخت کمپرسور و پمپ از ایران داده اند. حرکت سریع به سمت ارزش افزوده بیشتر ما را به سمت ارزآوری بیشتر برد و در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار ارزآوری صادرات محصولات پتروشیمی ما بوده که ۱۴ و نیم میلیارد دلار آن در سامانه نیما به عنوان ارز صنعت پتروشیمی عرضه شد که در حوزه تعادل بخشی به بازار ارز نقش بسزایی داشت.

معاون وزیر نفت افزود: مهمترین دستاورد صنعت پتروشیمی ایجاد خود باوری در کشور است. بیشترین دلیل فرار مغزها در بین جوانان عدم توجه به آنها بوده است که در دولت فعلی و در وزارت نفت به آنها توجه شد صنعت ما به یمن خودکفایی هیج گاه تعطیل نخواهد شد. تحریم‌ها در کشور ما خنثی شده است. مهمترین سرمایه ما عزت بخشی به جوانان و دانشگاه‌ها بوده است.

شاهمیرزایی در ادامه در خصوص نمایشگاه ایران پلاس گفت: هفدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاس در حال حاضر در حال برگزاری است از همه فعالان این حوزه تقاضا داریم از این فن بازار دیدار کنند و رشد صنعت پتروشیمی ما را ببینند. یک و نیم میلیون تن عملکرد پتروشیمی سال ۵۷ بوده و امروز ۹۲ میلیون تن ظرفیت صنعت پتروشیمی ما است. بزرگترین نمایشگاه ایران پلاس در دوره فعلی در حال برگزاری است و ۲۱۰ شرکت خارجی در آن شرکت کرده اند و ۷۸۰ شرکت در آن در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: ۲۸ هزار میلیارد تومان در ۵ ماه اخیر صنعت پتروشیمی تسهیلات به واحدهای پایین دستی داده است.