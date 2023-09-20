اخذ چک بابت مالیات و عوارض برای ترخیص ماشین آلات خطوط تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای بازدید معاون اول رئیس جمهور از گمرکات استان هرمزگان و پیشنهاد و پیگیری‌های معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و همچنین باعنایت به مصوبات سفر مذکور و همراهی سازمان امور مالیاتی کشور، از امروز اخذ چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده برای ترخیص ماشین آلات ممکن گردید.

بنابراین گزارش، پیش بینی می‌شود با این تسهیل گری صورت پذیرفته، تجهیز خطوط تولید در کشور به ماشین آلات نو و مدرن شتاب بیشتری یابد.

با توجه به نامه سازمان امور مالیاتی به گمرک مبنی بر دریافت گواهی چک بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده از امروز برای ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید با استفاده از تسهیلات بند الف ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور از امروز اخذ گواهی چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده برای ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید امکان پذیر شده است.