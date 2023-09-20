برگزاری جشن عاطفه ها در ۹۷۵ مدرسه در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهری شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: جشن عاطفه‌ها با همکاری کمیته امداد، صدا و سیما و آموزش و پرورش استان از ابتدای مهرماه آغاز و نیکوکاران استان فرصت دارند تا ۱۵ مهرماه در این آیین مشارکت و به دانش آموزان نیازمند کمک کنند.

وی ادامه داد: در این مدت علاوه بر نواختن زنگ عاطفه‌ها در ۹۷۵ مدرسه استان دفاتر کمیته امداد در سراسر استان و نیز ۸۰ مرکز نیکوکاری در استان نیز آماده دریافت کمک‌های مردم نوع دوست استان است ضمن اینکه هم استانی‌های عزیز از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۵۰۰۳۰۳۵۴ نیز می‌توانند کمک‌های خود را به این جشن اختصاص دهند.

طاهری با بیان اینکه هدف از برگزاری جشن نیکوکاری علاوه بر کمک به دانش آموزان نیازمند، ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری در بین دانش آموزان است تصریح کرد: به همین مناسبت بیش از ۵۰ هزار پاکت جمع آوری وجوهات در بین دانش آموزان استان توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس تمهیدات اندیشیده شده همه کمک‌هایی که در مدارس استان جمع آوری می‌شود برای توزیع در بین دانش آموزان نیازمند در اختیار آموزش و پرورش استان قرار می‌گیرد.