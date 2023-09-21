اجتماع بزرگ جوانان انقلابی استان سمنان برگزار می شود

سردار منصور شوقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه شعار برنامه‌های هفته دفاع مقدس امسال «ما متحد هستیم»، است، ابراز داشت: این شعار، کلید واژه وحدت ملی را در برخواهد داشت که در زمره ویژگی‌های دفاع مقدس نیز محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های وحدت آفرینی در هفته دفاع مقدس در استان سمنان برگزار می‌شود، افزود: یکی از مهمترین برنامه‌های محوری این ایام همایش بزرگ جهاد مقاومت از دیروز تا امروز بود که روز قبل با حضور پرشور رزمندگان و چهره‌های ایثارگر در قالب دیدار تصویری با فرمانده معظم کل قوا، برگزار شد.

جانشین سپاه استان سمنان با بیان اینکه یکی از برنامه‌های ارزشمند دیگر هفته دفاع مقدس اجتماع بزرگ جوانان نقش آفرین در گام دوم انقلاب اسلامی است، گفت: مدافعان امنیت، سلامت، حریم فرهنگی، اجتماعی، قرآنی و عرصه‌های مورد نیاز امروز و فردای انقلاب اسلامی در این همایش بزرگ کشوری حضور خواهند داشت.

شوقانی با بیان اینکه این برنامه محوری رأس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه پنجم مهرماه در کل کشور و در استان سمنان برگزار می‌شود، گفت: از دیگر برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس امسال در استان می‌توان به رژه نیروهای مسلح اشاره کرد.

وی با بیان اینکه این رژه اقتدار امسال به میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سمنان انجام می‌شود، افزود: از جمله دیگر برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس امسال می‌توان به رونمایی از کتاب تصویری رزمندگان و سه هزار شهید استان سمنان اشاره کرد.

جانشین سپاه استان سمنان با بیان اینکه این کتاب «قائمون» نام دارد، تاکید داشت: این کتاب تصویری به همت کنگره سه هزار شهید استان سمنان تدوین شده و در روزهای آتی رونمایی خواهد شد.