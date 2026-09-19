به گزارش خبرنگار مهر، سردار منصور شوقانی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در سالن جلسات سپاه استان سمنان، از برگزاری رزمایش و نمایش اقتدار «جانفدایان ایران» همزمان با نخستین روز هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۵ خبر داد.
وی با بیان اینکه این رویداد روز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در هشت شهرستان استان سمنان برگزار میشود، افزود: پیشبینی میشود ۴۶ هزار نفر در این رویداد در سراسر استان مشارکت داشته باشند.
اجرای ۲۲۶ برنامه در قالب رزمایش
فرمانده سپاه استان سمنان همچنین با اشاره به همزمانی این رویداد با نخستین روز هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: این برنامه با هدف گرامیداشت یاد شهدا و رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار میشود و در شهرستانها و شهرهای مختلف استان، برنامههای محوری با مشارکت مردم برگزار خواهد شد.
شوقانی با بیان اینکه رزمایش و نمایش اقتدار «جانفدایان ایران» به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشود، افزود: این رویداد با مشارکت بسیج و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
وی از پیشبینی برنامههای جانبی در کنار رزمایش خبر داد و گفت: به همت پایگاههای بسیج سراسر استان، ۲۲۶ عنوان برنامه در قالب رزمایش و نمایش اقتدار ۴۶ هزار نفری «جانفدایان ایران» در استان سمنان تدارک دیده شده است.
سازماندهی و ارتقای آمادگی؛ محور رزمایش
فرمانده سپاه استان سمنان سازماندهی، آموزش و ارتقای آمادگی فرهنگی و رزمی «جانفدایان» را از مهمترین رویکردها و محورهای این رزمایش عنوان کرد و گفت: عموم بسیجیان در این رویداد حضور خواهند داشت.
شوقانی همچنین از برگزاری ۵۱ ویژهبرنامه شاخص و محوری در این رزمایش خبر داد و افزود: برنامههای تبیینی، فرهنگی و آموزشی نیز در قالب این ویژهبرنامهها پیشبینی شده است.
وی با اشاره به برگزاری این رویداد در ۳۱ شهریورماه، بیان کرد: این روز در استان سمنان بهعنوان روزی بهیادماندنی رقم خواهد خورد و مردم استان در این برنامه برای تجدید بیعت با آرمانهای امامین انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حضور خواهند یافت.
فرمانده سپاه استان سمنان ضمن دعوت از مردم استان برای حضور در این رویداد، گفت: همزمانی رزمایش «جانفدایان» با هفته دفاع مقدس موجب خواهد شد فضای این رویداد متأثر از یاد و نام شهدا باشد.
شوقانی با بیان اینکه رزمایش و نمایش اقتدار «جانفدایان ایران» در استان سمنان با مشارکت پیشبینیشده ۴۶ هزار نفر برگزار میشود، افزود: پیشبینی میشود جمعیت زیادی از علاقهمندان به آرمانهای رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب در این رزمایش حضور داشته باشند.
«لبیک یا خامنهای» شعار محوری هفته دفاع مقدس
وی «لبیک یا خامنهای» را شعار محوری این رویداد و برنامههای هفته دفاع مقدس استان سمنان عنوان کرد و گفت: در این هفته برنامههایی از جمله غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، رویداد «خیابان شهدا» با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای اجتماعی و مردمی و رویداد «به پای ایران؛ هر ایرانی یک پرچم» برگزار خواهد شد.
فرمانده سپاه استان سمنان همچنین از پیشبینی برنامههای رزمی و فرهنگی در میادین و خیابانهای استان خبر داد و تأکید کرد: به یاد شهدای عرصه سلامت، امنیت، خدمت، دفاع مقدس و شهدای اقتدار ملی نیز برنامههایی در استان برگزار خواهد شد.
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