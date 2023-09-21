عملیات اجرایی خط لوله گاز چلوند- اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه در این مراسم که معاون وزیر و مدیرعامل شرکت گاز حضور داشت، عملیات اجرایی خط لوله گاز چلوند – اردبیل به قطر ۳۰ ایچ و به طول ۵۵ کیلومتر آغاز شد تا در مدت یک سال و با سرمایهگذاری یکهزار و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار اجرایی و عملیاتی خواهد شد.
به گفته معاون شرکت ملی گاز ایران این پروژه در تأمین کسری گاز مجتمعهای گلخانهای و صنایع استان بسیار مؤثر خواهد بود تا پایداری گاز را در این استان با اجرای خط دوم شاهد باشیم.
شکوهیان اظهار کرد: با توجه به اینکه استان اردبیل در انتهای خطوط انتقال گاز قرار گرفته برای پایداری گاز و انعطافپذیری در عملیات اجرایی شاهد به نتیجه رسیدن این طرح در یک سال آینده خواهیم بود تا بتوانیم زمینه پایداری تأمین گاز را در استان سردسیر اردبیل فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: گاز سوخت پاکی است که علاوه بر منازل، در واحدهای صنعتی و مجتمعهای گلخانهای و تولید فرآوری محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد که قطعاً در این زمینه میتوان از ظرفیتهای توسعه جدید استفاده کرد.
معاون شرکت ملی گاز ایران افزود: دولت خدمتگزار، دولت وعده صادقی است که در شرکت گاز نیز ما توانستیم به وعده خود عمل کرده و فرآیند سه ساله را در کمتر از یک سال انجام دهیم تا بعد از مطالعات مهندسی و تأمین منابع مالی، فرآیند پیمانسپاری و آغاز عملیات اجرایی پروژه را شاهد و ناظر باشیم.
شکوهیان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: سال گذشته ما رکورد اجرای پروژهها را در مهندسی پروژه ثبت کردیم به طوری که در کمتر از ۲۰ روز کار اجرایی را در حوزه توسعه و تقویت رینگ گازرسانی به انجام رساندیم.
وی اضافه کرد: ۱۰۵ پروژه راهبردی در مهندسی توسعه شرکت گاز در حال انجام است که امیدواریم در قالب چهار تکلیف تعیین شده بتوانیم در این حوزه موفق عمل کنیم.
شکوهیان موضوع هوشمندسازی، ذخیرهسازی، بهینهسازی و مقاومسازی را مسئله حیاتی و اولویتدار شرکت گاز اعلام کرد و ادامه داد: در کشور ۳۰ میلیون مشترک خانگی، صنعتی و تجاری گاز داریم که بحث هوشمندسازی ارائه خدمات به آنها در اولویت برنامهها است.
وی بیان کرد: در کنار هوشمندسازی، مصرف بهینه گاز نیز جز اولویتها است که ما از خود تأسیسات گاز این بهینهسازی را آغاز کردیم تا جلوی هدررفت منابع ارزشمند گاز گرفته شده و انتظار میرود در بخش خانگی نیز بهینهسازی مصرف را شاهد باشیم.
شکوهیان به موضوع ذخیرهسازی نیز اشاره کرد و گفت: بیش از ۲ مخزن ذخیره گاز اجرایی شده و سه مخزن نیز در مرحله مطالعات است چرا که بر این باوریم ذخیرهسازی گاز در جنگ اکراین سبب نجات کشور از بحران سرمای بیسابقه زمستانی شد.
وی مقاومسازی را نیز از دیگر برنامهها و رویکردهای شرکت ملی گاز اعلام کرد و افزود: در این زمینه نیز اقدامات خوبی آغاز شده که امیدواریم با به نتیجه رسیدن آنها در بحث مقاومسازی طرحهای اجرایی موفق عمل کنیم.
شکوهیان تصریح کرد: پروژه خط انتقال گاز چلوند – اردبیل با سرمایه گذاری یکهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و با خرید کالا در مرحله انجام است که در کمتر از یک سال تلاش خواهیم کرد شهریور سال آینده این پروژه به مرحله بهرهبرداری برسد.
معاون شرکت ملی گاز ایران توانمندی شرکتها، پیمانکاران و مشاوران را در اجرای پروژههای گازرسانی در کشور یادآور شد و بیان کرد: توان اجرایی این شرکتها به حدی است که آنها قابلیت رقابت با شرکتهای بینالمللی را نیز دارند.
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