بهینه سازی شبکه توزیع برق روستایی در ملارد اجرا شد

‌به گزارش خبرنگار مهر، محمد آریان فر ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای بهینه سازی شبکه توزیع برق روستایی در ملارد خبر داد.

وی با اشاره به این که پروژه مذکور در قالب رزمایش تابش مرحله سوم به اجرا درآمده گفت: رفع کانون‌های خطر شناسایی شده، اصلاح ولتاژ تعادل بار، رفع حریم شبکه‌های توزیع برق و ترمیم سیستم زمین شبکه و نصب تجهیزات مانوری روی شبکه، از جمله اقدامات صورت پذیرفته محسوب می‌شود.

مدیر توزیع برق ملارد بیان داشت: با حضور ۲۵ اکیپ از نیروهای فنی و عملیاتی در طول ۲۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط اجرایی شد.

آریان فر افزود: همه فعالیت‌های مورد اشاره ظرف شش ساعت به روش خط گرم و سرد اجرایی شده و چنانچه این اقدامات به حالت عادی بخواهد انجام شود، حداقل ۲ ماه کاری زمان نیاز دارد و با بهره گیری از ظرفیت رزمایش تابش و کار جمعی، ظرف کمترین زمان ممکن، بیشترین بهره وری حاصل شده و حداقل خاموشی به مشترکان اعمال شده است.