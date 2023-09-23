همه چیز درباره قارچ گانودرما لوسیدوم

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر تا به حال با سلطان گیاهان دارویی آشنا نشده اید بهتر است هر چه زودتر سراغ قارچ خوراکی دارویی گانودرما لوسیدوم بروید که منبعی غنی از انواع موادی است که برای بدن شما لازم و ضروری میباشند. سابقهی استفادهی بشر از قارچ گانودرما لوسیدوم به هزاران سال قبل برمی گردد.
زمانی که مردمان سرزمینهای چین، ژاپن، تایوان، کره و… در جنگلهای انبوه بلوط با قارچهای کلاهک پهنی روییده بر تنههای درختان فروافتاده و مرده ی بلوط روبرو شدند و پس از تشخیص سمی نبودن آن قارچ قرمز رنگ ترد با طعمی شگفت انگیز را وارد حوزهی آشپزیها و سپس دارویی خود نمودند.
قارچ گانودرما لوسیدوم را پادشاه گیاهان دارویی میدانند از این رو که دارای خواص بسیار زیادی برای سلامتی و طول عمر انسان میباشد. در واقع امروزه پزشکان و محققان پس از سالها درس و بحث و تحقیق روی خواص بی نظیر این قارچ و ترکیبات موثری که در آن نهفته است و با توجه به تجربیات طب سنتی مشرق زمین به این نتیجه رسیده اند که راز طول عمر ژاپنیها و… همه و همه در استفادهی آنها از این قارچ در آشپزیها و صنایع دارویی و درمانگریشان است.
از این روز است که خواص معجزه آسای این قارچ همچون یک کیمیای شناخته شده امروزه در سراسر کره ی زمین درحال گسترش است و افراد برای درمان انواع بیماریها ترجیح میدهند به جای داروهای شیمیایی از قارچ گانودرما لوسیدوم بهره ببرند.
دنیایی از ترکیبات نهفته در قارچ گانودرما
پژوهشهای گستردهای که در آزمایشگاههای گیاه شناسی و پزشکی روی موادو ترکیبات تشکیل دهنده ی قارچ گانودرما لوسیدوم و خواص آنها برای بدن صورت گرفته دنیایی از شگفتیها را به روی انسان گشوده است. اگر به دنبال منبعی غنی از ویتامینها و آنتی اکسیدانها برای بدن خود میگردید، قارچ گانودرما میتواند یک گزینهی عالی برای شما باشد. ویتامینها گروه B از مهمترین گروه ویتامینی موجود در این قارچ هستند که در کنار ویتامینهای مهمی همچون D، C، E و… قرار گرفته اند و مجموعهای از آنتی اکسیدان های مفید را برای بدن فراهم آورده اند. همچنین باید از لیزین و لوسین نام برد که دو اسید آمینه ی مهم موجود در قارچ گانودرما به شمار میروند.
از مهمترین ویژگیهای منحصر به فرد قارچ گانودرما لوسیدوم برخورداری آن از ترکیبات شیمیایی قطبی و غیر قطبی مهمی است که از مهمترین ترکیبات ضد سرطانی و آنتی توموری محسوب میشوند. پلی ساکاریدها، تانن ها، استرول، تری ترپنوئیدها و پپتید از مهمترین این ترکیبات شیمیایی موجود در این قارچ به شمار می آیند که دارای تاثیرات خاصی بر روی درمان انواع سرطانها میباشند.
اما تمامی خوبیهای این قارچ به همینها ختم نمیشود. قارچ گانودرما لوسیدوم در بهره مندی از فیبر، کربوهیدرات، پروتئین، عناصر معدنی نظیر کلسیم، پتاسیم، آهن، مواد زیست فعال شیمیایی سلنیوم، گوگرد، سیلیس و… در زمرهی بهترین و غنیترین گیاهان دارویی خوراکی به حساب میآید.
گانودرمالوسیدوم، یک دنیا خواص عالی
-درمان کم خونی و فقر آهن با قارچ گانودرما لوسیدوم یکی از مهمترین خواص مصرف این قارچ شمرده میشود. قارچ گانودرما لوسیدوم حاوی آهن لازم برای بدن بوده و برای افرادی که به کم خونی فقر آهن مبتلا هستند توصیه میشود. فولات و ویتامین C که از مهمترین ویتامینهای کمک جذب آهن به شمار می آیند در این مادهی خوراکی به وفور یافت میشوند.
-با مصرف قارچ گانودرما لوسیدوم میتوان سطح کلسترول بد خون را کاهش داد و بر بیماریهای قلبی عروقی غلبه کرد. این خاصیت به دلیل بهره مندی این قارچ از ترکیبات شیمیایی نظیر استرولها بوده که در دفع و رفع چربیهای غیر ضروری وارد شده و انباشت شده در عروق خونی موثر بوده و به کمک آن میتوان مانعی بر سر راه بروز سکتهها پدید آورد.
-سرطان یکی از عوارض بدخیمی است که براثر عوامل گوناگونی نظیر رادیکالهای آزاد، سموم و… در بدن افراد به وجود میآید. یکی از بهترین راهکارهای درمانی برای بیرون راندن رادیکالهای آزاد از بدن بیمار و افزایش سطح مقاومت سیستم ایمنی بدن بیمار به خصوص در دوران شیمی درمانی، مصرف مواد حاوی آنتی اکسیدانها است که قارچ گانودرمالوسیدوم یکی از آنها به شمار میآید. پلی ساکاریدهای موجود در قارچ گانودرمالوسیدوم هم به دلیل برخورداری از زنجیرههایی همچون گلوکان D و بتاگلوکان، از مهمترین مواد آنتی تومور برای مبارزه با تومورهای سرطانی محسوب میشوند.
خرید قارچ گانودرما
نکتهی مهم در مورد قارچ گانودرما لوسیدوم چگونگی تهیه کردن آن است. برای خرید قارچ گانودرما لوسیدوم باید دقت کنید که قارچ در بسته بندیهای استاندارد و زیر نظر وزارت بهداشت از استانداردهای لازم در مورد قارچ برخوردار باشد. قارچ تازه گانودرما را باید از فروشگاههای معتبر و دارای نشان صلاحیت خریداری کرد. قارچهای تازه گانودرما لوسیدوم بو و طعم و شکل تازه و دلنشینی دارند. قارچ گانودرما در اشکال خشک، پودر، مکمل خوراکی و… به صورت بسته بندیهای شیک در ویترین فروشگاه آنلاین ایران گانودرما موجود است.
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