طرح سالمندیاری در همدان اجرایی می شود

محمدمهدی شاهقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه به مراقبین سالمندی اظهار کرد: استان همدان جز استان‌های نخست کشور در مقوله سالمندی است، بدین ترتیب باید علاوه بر توجه به اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، به سالمندان استان نیز توجه ویژه ای داشت.

وی با اشاره به اینکه دبیرخانه ساماندهی سالمندان استان همدان در اداره کل بهزیستی استان قرار دارد، گفت: در سال جاری کمیته‌های سه گانه ذیل این شورا با همکاری دانشگاه و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شده است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه دو جلسه شورای ساماندهی سالمندان نیز در استان همدان برگزار شده است، عنوان کرد: طبق جلسات تخصصی برگزار شده، مقرر شد تا دوره سالمندیاری با هدف آموزش مراقبین سالمندان برگزار شود، در این زمینه تفاهم نامه‌ای سه جانبه با اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و نظام پرستاری استان همدان منعقد شد تا بتوان با این روند، آموزش این مراقبین را نظام مند و تخصصی کرد.

شاهقدمی با اشاره به در پیش رو بودن هفته سالمند نیز عنوان کرد: شعارهای این هفته شامل مردمی سازی و تقویت سمن‌های حوزه سالمندی؛ حمایت‌های اجتماعی، اقتصادی و تکریم سالمندان؛ آموزش و توانمندسازی سالمندان؛ سیاست گذاری، راهبری و همکاری بین بخشی در امور سالمندان؛ رسانه، آگاهی بخشی، مطالبه گری، فرهنگ و گفتمان سازی؛ دسترسی عادلانه به خدمات و مشارکت سالمندان در خانواده و جامعه است.