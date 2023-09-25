صعود حاج موسایی و نعمت زاده به یک چهارم نهایی

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، روز دوم مسابقات تکواندو در نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی به مبارزات اوزان ۴۹- کیلوگرم زنان و ۵۸- کیلوگرم مردان اختصاص داشت. مبینا نعمت زاده در وزن ۴۹- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت در دو راند متوالی «کارسز» از فیلیپین را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. وی برای رسیدن به نیمه نهایی و قطعی کردن مدال برنز خود باید به مصاف «کاپانووا» از ازبکستان برود.

مهدی حاج موسایی هم در وزن ۵۸- کیلوگرم ابتدا «الیاس» از بنگلادش را ۲ بر صفر شکست داد و سپس در یک دیدار نزدیک «اوتاجانوف» از ازبکستان را با همین نتیجه از پیش رو برداشت. وی در مرحله یک چهارم نهایی «آیدین آلتیبایف» از قرقیزستان را پیش رو دارد.