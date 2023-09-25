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۳ مهر ۱۴۰۲، ۸:۰۷

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

صعود حاج موسایی و نعمت زاده به یک چهارم نهایی

صعود حاج موسایی و نعمت زاده به یک چهارم نهایی

روز دوم مسابقات تکواندو در بازیهای آسیایی با کسب سه پیروزی و صعود دو نماینده ایران به مرحله یک چهارم نهایی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، روز دوم مسابقات تکواندو در نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی به مبارزات اوزان ۴۹- کیلوگرم زنان و ۵۸- کیلوگرم مردان اختصاص داشت. مبینا نعمت زاده در وزن ۴۹- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت در دو راند متوالی «کارسز» از فیلیپین را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. وی برای رسیدن به نیمه نهایی و قطعی کردن مدال برنز خود باید به مصاف «کاپانووا» از ازبکستان برود.

مهدی حاج موسایی هم در وزن ۵۸- کیلوگرم ابتدا «الیاس» از بنگلادش را ۲ بر صفر شکست داد و سپس در یک دیدار نزدیک «اوتاجانوف» از ازبکستان را با همین نتیجه از پیش رو برداشت. وی در مرحله یک چهارم نهایی «آیدین آلتیبایف» از قرقیزستان را پیش رو دارد.

کد مطلب 5894390

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