کلنگ احداث استاد سرای دانشگاه صنعتی شریف به زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مراسم آغاز احداث استاد سرای دانشگاه صنعتی شریف با حضور روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و علیرضا زاکانی، شهردار تهران در محل زمین پروژه در منطقه ۲۲ تهران برگزار شد.

دهقانی طی سخنانی در این مراسم گفت: دانشگاه صنعتی شریف یکی از بهترین‌ها در حوزه صنعت کشور و دارای اساتید و دانشجویان درجه یک در این حوزه است. سرمایه و معادن جواهر هر کشوری نیروی انسانی آن است و علاوه بر اینکه هر یک دارای میلیاردها ریال ارزش مادی هستند، ارزش‌های غیر قابل اندازه گیری بسیاری دارند.

وی با تاکید بر ناکافی بودن حقوق اعضا هیئت علمی دانشگاه‌ها گفت: بسیاری از اتفاق‌های بزرگ و ثروت‌های ملی کشور، دستاورد افکار اساتید، جوانان و فارغ التحصیلان همین دانشگاه است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بیان کرد: مسئله مسکن، بزرگ‌ترین دغدغه یک استاد جوان است که امیدواریم با اقدام مؤثر دانشگاه صنعتی شریف و با همت بلند دکتر زاکانی، در این راستا کمکی به اساتید جوانی که نیازمند حمایت اند صورت گیرد که بتوانند با آسودگی خاطر اثر گذاری بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه موتور مولد امید و انگیزه در میان دانشجویان، اساتید هستند، ادامه داد: دانشجو زمانی که حس آرامش و نشاط را درون اساتید حس نماید، حس آرامش متقابل را خواهد گرفت و به آینده امیدوار تر می‌شود، بنابراین ما نیز به سهم خودمان تمام تلاشمان را در دانشگاه صنعتی شریف و سایر دانشگاه‌ها خواهیم کرد که این پروژه که می‌تواند مسیر پروژه‌های بعدی را هم هموار کند به زودی به نتیجه برسد و امید به اساتید جوان کشور و جامعه تزریق شود.

دهقانی در پایان تصریح کرد: باتوجه به سه سال تلخی که پشت سر گذاشته ایم، امیدوارم امسال یک سال پر انرژی برای اساتید و دانشجویان باشد.