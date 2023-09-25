به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، نازنین ملایی پس از کسب مدال نقره ماده رویینگ سنگین وزن ۴ نفره زنان در بازی‌های آسیایی هانگژو، اظهار کرد: رویینگ ۴ نفره ما رقابت سنگینی با کشور چین داشت چرا که انها در مسابقات و کاپ‌های جهانی مدال طلا کسب می‌کنند و رقابت با آن‌ها خیلی سخت است.

وی ادامه داد: اینکه توانستیم با چینی‌ها تا پایان مسیر رقابت کنیم و در فاصله نزدیکی موفق به کسب مدال نقره شویم خوشحال کننده است.

مدال‌آور نقره ایران در ماده رویینگ چهارنفره سنگین وزن زنان در مورد از دست رفتن فرصت کسب مدالش در روز گذشته مسابقات رویینگ سبک وزن دو نفره و اینکه امروز موفق به کسب مدال نقره شد، بیان کرد: می‌توانم بگویم نه خوشحال هستم و نه ناراحت چرا که طبق حرف‌ها در فضای مجازی و مصاحبه‌های تلویزیونی که دیدم اصلا نیازی نیست واقعیت را از زبان خودم بگویم و واقعیت‌ها در نتایج مسابقات وجود دارد و همه مردم ‌می‌توانند آن را ببیند.

ملایی در مورد صحبت‌های مطرح شده، عنوان کرد: صحبت‌هایی مطرح شده بود که هزار متر اول را خیلی فشار آوردیم و در هزار متر دوم ریتم مسابقه از دست رفت در صورتی که نتایج مسابقات وجود دارد و مشخص است که از همان ابتدا با چین رقابتی نکردیم چرا که چین در ۵۰۰ متر اول رفت و ما فقط در حال حفظ جایگاه خود بودیم.

وی ادامه داد: خدا را شکر زمان ما با زمان دو نفره سنگین وزن هم یکی شده است با این تفاوت که در دو نفره سبک وزن خود از نفر دوم یک ثانیه فاصله داشتیم با اینکه نفر چهار بودیم و نفر پنجم نیز یک ثانیه با ما فاصله داشت. این یعنی از نفر دوم تا پنجم ۱.۵ ثانیه فاصله داشتیم یعنی هر چهارقایق از دوم تا پنجم با هم رد شدند و ما با نفر سوم ۰.۲۶ ثانیه فاصله داشتیم.

نازنین ملایی افزود: آسیایی‌ها زمانی که می‌خواهند کسب سهمیه کنند تمام تمرکز خود را روی این قایق قرار می‌دهند و به همین دلیل بهترین نفرات آن‌ها در قایق سبک وزن چیده می‌شود تا بتوانند کسب سهمیه کرده و با نفرات بیشتری در المپیک شرکت کنند.

مدال‌آور نقره ایران در ماده رویینگ چهارنفره سنگین وزن زنان قطعا سخت‌ترین ماده در این مسابقات قطعا سنگین دختران و پسران است و دو نفره سبک وزن پسران و دختران هستند چرا که سهمیه المپیک دارند.

ملایی با بیان اینکه از اتفاق رخ داده و پارو زدن در مسیر مسابقات اصلا ناراحت نیست چرا که در طول مسیر کار درست را انجام داد، اظهار کرد: نتایج مشخص کننده است و به حرف من نیست و تنها از این بابت ناراحت هستم چرا که ما نیز همان‌قدر تلاش کرده بودیم اما نتایج متفاوت شدم و هم تیمی من نتوانست با مدال بازگردد و من در چهار نفره با مدال با می‌گردم و این ناراحت کننده است چرا که شاید می‌توانستیم یک مدال دیگر کسب کنی