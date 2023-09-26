به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری در ساعات اخیر به تحلیل و بررسی نشست اخیر رهبران سه جنبش فلسطینی حماس، جهاد اسلامی و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در بیروت پرداخته اند.

این رسانه‌ها برگزاری این دیدار را به معنای تشدید شرایط امنیتی در کرانه باختری، غزه و یا حتی مناطق دیگر دانسته و در این باره ابراز نگرانی کرده اند.

رسانه‌های صهیونیستی با اشاره به بیانیه پایانی نشست سه جانبه سران جنبش حماس، جهاد اسلامی و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در بیروت، عنوان کردند که این بیانیه به معنای تشدید وضعیت امنیتی در آینده نزدیک است.

تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان) در این باره گزارش داد: چنین نشست‌هایی معمولا به صورت محرمانه برگزار شده و تصویری از آن رسانه‌ای نمی شود اما این بار رهبران گروه های فلسطینی تصمیم گرفتند که در پایان نشست سه جانبه خود به صورت ایستاده عکس بگیرند و آن را نیز در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.

بنابر اعلام این شبکه صهیونیستی، چنین رخدادی تنها می تواند حاوی یک پیام برای تل آویو باشد که شرایط به سوی تنش بیشتر پیش خواهد رفت.