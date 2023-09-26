ارائه خدمات دندانپزشکی به ۲۰۰ نفر از اهالی منطقه میانکوه

حمید دائمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کلینیک سیار دندان پزشکی کانون بسیج جامع پزشکی شهرستان اردل همزمان با هفته دفاع مقدس به مدت ۲ روز حدود ۲۰۰ نفر از اهالی منطقه محروم روستاهای دورک قنبری، گوزلک و لندی از توابع بخش میانکوه شهرستان اردل خدمات رایگان پزشکی ارائه کرد.



دائمی اظهار کرد: خدمات دندانپزشکی قابل ارائه در کلینیک سیار شامل ترمیم و پر کردن دندان، عصب کشی و سایر خدماتی است که برحسب شرایط و نیاز بیمار ضروری است.



وی افزود: خدمات دندانپزشکی از گران‌ترین خدمات سلامت است در حالی که تمام خدمات کلینیک دندانپزشکی سیار رایگان است و هدف اصلی وزارت بهداشت از این خدمت علاوه بر ارائه خدمات رایگان، پایش مداوم و ارتقای شاخص‌های بهداشت دهان و دندان در کشور با اولویت مناطق محروم و روستاییان بیان کرد.